Foto de Viviane Batidão e Valéria Paiva chama atenção: ‘A porrada vai cantar’

A cantora paraense Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, chamou atenção dos fãs e seguidores após compartilhar em seu Instagram Stories uma imagem inusitada em que aparece ao lado de Viviane Batidão.

No registro, Viviane está um pouco assustada e Valéria aparece com a mão levantada. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira em um momento de descontração enquanto as musas conversavam durante um show. Valéria chegou a abrir uma caixa de perguntas na rede social, para interagir com os seguidores e perguntar qual legenda eles dariam para a foto. Vários deles opinaram.

(Reprodução: Instagram)

Até mesmo Viviane Batidão foi dar sua opinião e sugeriu a legenda: “Ei, tu é canoa simm!”.



(Reprodução: Instagram)