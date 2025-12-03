CCXP25 terá Timothée Chalamet, 'The Boys' e 'Supernatural'; saiba o que esperar

A partir desta quinta-feira, 4, o São Paulo Expo será invadido por nerds e fãs de cultura pop de todo o País para a CCXP25. Maior evento do segmento na América Latina, a convenção contará com grandes atrações, incluindo painéis de estúdios como Disney, HBO e Amazon, com convidados incluindo Timothée Chalamet (Marty Supreme), Andy Muschietti (IT: Bem-Vindos a Derry), Ella Purnell (Fallout) e Misha Collins (Supernatural).

Como em anos anteriores, a CCXP25 ocupará o pavilhão do São Paulo Expo com diversos palcos e atrações, com painéis, ativações e atividades distribuídas por todo o evento. De acordo com a organização do evento, a expectativa é que a edição deste ano seja visitada por 290 mil pessoas ao longo dos cinco dias, incluindo a chamada Spoiler Night, que acontece na noite desta quarta-feira, 3.

Algumas das produções de maior sucesso da TV dos últimos anos serão temas de painéis no principal palco do evento, o Palco Thunder by Claro TV+. Já na quinta-feira, o espaço recebe Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, estrelas de O Cavaleiro dos Sete Reinos, novo derivado de Game of Thrones que estreia em 2026 na HBO Max.

No mesmo dia, o Prime Video trará Thainá Duarte, Allan Souza Lima e Alice Carvalho para falar sobre a segunda temporada de Cangaço Novo, e Bruno Gagliasso, Rodrigo Santoro, Isis Valverde e Matheus Abreu, que apresentarão Corrida dos Bichos, novo filme de Fernando Meirelles que estreia no streaming em 2026.

Na sexta-feira, Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Richard Speight Jr. e Rob Benedict falam sobre os 20 anos de Supernatural no painel especial Road to Hell. Na sequência, o palco dará espaço para uma celebração de 90 anos de Mauricio de Sousa, maior nome do quadrinho nacional. Após o "pai da Turma da Mônica", o local receberá painéis de Fallout, série do Prime Video, que contará com as presenças dos atores Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Justin Theroux e do produtor Jonathan Nolan. Logo depois, Timothée Chalamet e a Diamond Films promovem Marty Supreme, novo filme de Josh Safdie (Joias Brutas).

O sábado do Palco Thunder by Claro TV+ começa cedo, com painel da Crunchyroll, que anunciará os novos animes que chegarão à plataforma em 2026. Ainda mantendo suas atrações em segredo, Disney+ e Paramount+ também marcarão presença no espaço. Os convidados confirmados para o dia são Colby Minifie, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Tomer Capone, Laz Alonso e Eric Kripke, elenco e criador de The Boys, sucesso do Prime Video.

O último dia do evento também contará com algumas grandes atrações. Pela manhã, Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu, novo longa animado dos personagens clássicos, dará o pontapé inicial para as festividades do domingo com sua pré-estreia exclusiva. A animação Miraculous, que completa 10 anos, também será festejada no palco, antes do animador e cineasta Genndy Tartakovsky falar sobre sua animação Primal. Mais tarde, Kathryn Newton retorna ao palco para falar sobre sua experiência com os fãs de Supernatural. Fechando as atividades do Palco Thunder by Claro TV+, os atores Taylour Paige, Chris Chalk e Rudy Mancuso, o diretor Andy Muschietti e a produtora Barbara Muschietti falarão sobre IT: Bem-Vindos a Derry, série da franquia IT: A Coisa que é sucesso na HBO.

Outros convidados que subirão ao palco ao longo dos quatro dias de apresentação são a quadrinista brasileira vencedora do Eisner de Melhor Desenhista Bilquis Evely (Supergirl: Mulher do Amanhã, Helen de Wyndhorn), o ator Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things) e Rodrigo Santoro.

Vale pontuar que praticamente todos os convidados do Palco Thunder by Claro TV+ subirão logo depois ao Palco Omelete by BB, onde falarão para todos os presentes da CCXP25 que não conseguiram estar nos painéis principais. O espaço, que tradicionalmente tem suas entrevistas transmitidas pelo canal do Omelete no YouTube, ainda receberá lendas das HQs de super-herói como o brasileiro Mike Deodato Jr. (Flash), JM DeMatteis (Liga da Justiça Internacional), Gerry Conway (Homem-Aranha) e Sara Pichelli (Ultimate Homem-Aranha). Os elencos de O Agente Secreto e Chorão: Só os Loucos Sabem, cinebiografia do vocalista do Charlie Brown Jr., também estarão presentes para falar sobre suas produções.

Surpresas e novidades

Quem acessar a programação da CCXP25 no site oficial da convenção vai reparar alguns espaços "em branco" na agenda. Isso não é por acaso. Como foi em anos anteriores, o evento prepara surpresas para os fãs. "A CCXP sempre reserva surpresas para o público. Faz parte da tradição do festival que novos anúncios e novidades sejam revelados ao longo da jornada até o evento", disse a organização, através de sua assessoria, em contato com o Estadão.

Além dos dois palcos principais, criadores de conteúdo, gamers, vendedores e cosplayers terão palcos dedicados espalhados pelo pavilhão. A edição deste ano da CCXP também contará com algumas marcas e ativações inéditas.

"O público encontrará diversas marcas estreantes com experiências imersivas, como a NBA, que estreia com um espaço de mais de 500m², e o UFC, em painel especial promovido pelo Paramount+", afirmou a organização.

Haverá ainda um novo palco, o Palco Blast!, que segundo a organização será dedicado a conteúdo original e exclusivo, com forte presença da cultura pop nacional. Lá, o público poderá conferir, por exemplo, um teaser inédito da cinebiografia Só os Loucos Sabem, sobre Chorão.

Já na área conhecida como Magic Market, haverá o Palco Creators & Gamers, que reúne conteúdos feitos por criadores de conteúdo, além de uma área com estações de jogos.

Homenagem a Selton Mello

Astro de filmes como Ainda Estou Aqui, O Auto da Compadecida e do novo Anaconda, Selton Mello se tornou um dos maiores nomes da cultura pop nacional. Em 2025, o ator e diretor será o grande homenageado da CCXP.

Selton marcará presença em painel dedicado à sua carreira no Palco Thunder by Claro TV+ no domingo, 7, subindo também ao Palco Omelete by BB, onde relembrar sua trajetória e as obras que o transformaram em um ícone da cultura nacional.

Em anos anteriores, artistas como Xuxa, Fernando Meirelles, Wagner Moura, Cao Hamburger e Fernanda Montenegro foram homenageados pela organização do evento.

Artists' Valley

Por muito tempo chamado de "o coração da CCXP", o Artists Valley, espaço dedicado a artistas nacionais e internacionais, volta a receber grandes nomes em 2025. Laerte, Andre Meister, Orlandeli, iaraNaika, Cartumante, Fábio Yabu, Germana Viana, Paulo Moreira, Max Andrade, Carlos Ruas, Kaol Porfírio, Gabriela Borges, Lucas Werneck, Gil Gomes, Elena Casagrande, Batatinha Fantasma e mais ocuparão suas mesas no espaço ao longo dos quatro dias do evento, com alguns marcando presença também na Spoiler Night.

Entre os destaques internacionais, Sara Pichelli, JM DeMatteis, Gerry Conway, Joe Quesada, Chris Bachalo, Phil Hester, Frank Martin, Dave McCaig e Nick Dragotta também levarão suas obras para serem vendidas no Artists Valley.

Em 2024, o espaço passou por alguns problemas técnicos, incluindo uma queda de luz, que durou cerca de duas horas, de acordo com artistas presentes no local, e uma falha no ar-condicionado, que durou cerca de três horas, deixando o espaço praticamente inabitável, com transeuntes e artistas passando mal com o calor. O problema foi reportado por diversos presentes nas redes sociais, que reclamaram da demora para a resolução e do impacto que a falha elétrica teve nas vendas. A organização da CCXP espera não passar pelo mesmo problema nesta edição.

Cobrindo toda a extensão do São Paulo Expo em 2025, a CCXP diz seguir trabalhando para melhorar a experiência de todos os visitantes para os próximos anos. "O foco está em aperfeiçoar a experiência do público. Em termos estruturais, o festival já ocupa sua capacidade máxima: os oito pavilhões do São Paulo Expo, além da operação complementar de bilheteria no Edifício Garagem. O crescimento a partir daqui está ligado à evolução da jornada do fã, do conteúdo e das ativações - não à expansão física do espaço", afirmou a organização.

A CCXP25 começa com sua Spoiler Night na noite desta quarta-feira, com o evento principal tendo início na quinta-feira. A convenção segue por todo o final de semana, sendo finalizada na noite do dia 7.

Serviço - CCXP25

- Local: São Paulo Expo, Rod. dos Imigrantes, 1 - 5 km - Vila Água Funda, São Paulo

- Data: de 3 a 7 de dezembro

- Horários: 3/12 (Spoiler Night), das 18h às 21h; 4 e 5/12, das 12h às 21h; 6/12, das 11h às 21h; 7/12, das 11h às 20h

- Ingressos diários (3º lote): 4/12 - de R$200 (meia-entrada) a R$400; 5/12 - de R$230 (meia-entrada) a R$460; 6/12 - ESGOTADO; 7/12 - de R$290 (meia-entrada) a R$580

- Ingressos especiais: 4 dias - ESGOTADO; Epic Pass (4 dias + Spoiler Night) - R$2,5 mil; Unlock (dedicado a interessados no mundo dos negócios do entretenimento) - de R$1399 (Unlock Business Único) a R$2649 (Unlock + Coquetel + CCXP Único)

- Venda de ingressos: através do site da Mundo Ticket

- Classificação indicativa: Livre