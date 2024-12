'Caverna do Dragão' terá um episódio final depois de quase 40 anos; saiba mais

Considerado um fenômeno cultural no Brasil, a animação “Caverna do Dragão” jamais teve um final oficial e, pensando nos fãs brasileiros, a Ogilvy Brasil e a Hasbro decidiram realizar o que Hollywood jamais realizou, o episódio final. Conhecido por ser um dos maiores mistérios da cultura pop brasileira, a saga que não tinha um final oficial, tem uma base de fãs mais expressiva no Brasil do que no seu país de origem.

VEJA MAIS

A criação do episódio final da saga foi produzida por uma parceria entre Jovem Nerd e Os Bonequinhos, que irão utilizar bonecos oficiais e dubladores originais da animação. O roteiro foi assinado por Fábio Yabu e Jovem Nerd, já a animação será feita em formato de stop motion por Os Bonequinhos e com bonecos oficiais da Hasbro. O episódio também contará com o elenco original da dublagem brasileira, que terão a missão de modernizar a narrativa para os novos fãs.

Após uma enorme comoção dos fãs nas redes sociais, devido à aparição dos personagens no filme “Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes”, o desejo por um desfecho se reacendeu no público. Dessa forma, através do Nerdcast, o Jovem Nerd levou o clamor dos fãs diretamente à Hasbro.

“Realizar esse exercício criativo vai além de uma ação de marketing, é uma celebração junto à comunidade de fãs brasileiros”, contou Marina Uccelli, diretora de marketing da Hasbro.

Em uma coincidência perfeita, o projeto se alinha com o aniversário de 50 anos de Dungeons & Dragons, a franquia que inspirou a série original. A estreia do episódio ocorreu no último dia 5 de dezembro, durante a CCXP 2024 em São Paulo, e contou com a presença dos dubladores originais. As redes sociais da Hasbro e do Jovem Nerd disponibilizarão o episódio em breve.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)