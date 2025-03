Caso Vitória: principal suspeito confessa o crime; veja o que falta esclarecer

O principal suspeito de ter matado Vitória Regina Sousa, de 17 anos, Maicol Sales dos Santos, confessou o crime na noite da última segunda-feira, 17, segundo informou o delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), durante coletiva de imprensa na terça-feira, 18. O caso, no entanto, segue em investigação por meio de inquérito policial pela Delegacia de Cajamar (SP).

"O autor foi interrogado na noite de segunda-feira, 17, e confessou o crime. A autoridade policial aguarda o resultado de alguns laudos e finaliza as diligências para concluir o inquérito", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 19.

A reportagem tenta contato com o novo defensor de Maicol - seu advogado anterior, José Almir, disse ter deixado a defesa dele.

"Não há dúvidas que Maicol praticou o crime sozinho. Primeiro, já vinha perseguindo a vítima e, na sequência, o arrebatamento. E outras provas obtidas. Mas a prova cabal, ele confessou o crime na noite de segunda-feira. Fica muito claro que ele era obcecado pela vítima", disse, na ocasião, o delegado Carmo.

Conforme o delegado, testemunhas confirmaram que ele estava na cena do crime no momento em que a jovem foi sequestrada. Dentro do veículo dele, elas teriam visto uma pessoa usando um capuz (balaclava). A Polícia identificou a compra de um item similar no celular de Maicon, que foi comprada por meio de um site de compras (Mercado Livre).

Também foram encontradas fotos de facas e de um revólver armazenadas no telefone de Maicol. A polícia acredita que ele tenha usado uma dessas armas para forçar a vítima a entrar em seu carro sem reagir e não descartam a possibilidade de que ele possa ter agido sozinho em todas as etapas do crime.

Por que ele já estava preso?

Maicol Santos é o proprietário de um Toyota Corolla identificado na cena do crime. A perícia encontrou vestígios de sangue no porta-malas do veículo, o que reforça a suspeita contra ele.

"No veículo Corolla, tivemos a constatação de sangue no porta-malas, e tudo leva a crer que pode ser da vítima. Já foi encaminhado para exame de DNA", afirmou anteriormente o diretor do Demacro. Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que Maicol sabia que o carro do pai da jovem estava quebrado, o que dificultaria que ela conseguisse uma carona para voltar para casa.

A perícia também encontrou possíveis marcas de sangue no porta-malas do carro. O material ainda é analisado.

A contradição no depoimento dele dado anteriormente também pesou contra ele. O suspeito afirmou que passou a noite do crime em casa com a esposa, mas ela desmentiu sua versão, dizendo que dormiu na casa da mãe e não esteve com o marido naquele dia.

Ele teve a prisão temporária (30 dias) decretada pela justiça no dia 8 de março.

Até ser preso, Maicol morava na mesma região da vítima, no bairro de Ponunduva, em Cajamar, onde todos se conhecem. Apesar disso, ele não tinha proximidade com a família de Vitória.

Jovem foi vítima de stalker?

Conforme a investigação, o homem vinha perseguindo a vítima com táticas de stalking (crime de perseguição).

A polícia disse que ele desenvolveu uma "obsessão" pela garota. A perícia encontrou no celular do suspeito uma coleção de imagens de Vitória e de outras mulheres com características físicas semelhantes, como tipo de cabelo e perfil corporal. As imagens vinham sendo arquivadas desde setembro do ano passado.

O que vai ocorrer com outras pessoas que eram consideradas suspeitas?

O delegado disse ainda que as outras pessoas investigadas estavam em algum momento relacionadas com Vitória. "Investigamos todas as pessoas e todos os celulares apreendidos serão devolvidos", afirmou Carmo. Segundo ele, o laudo apontou que ela foi morta por golpes de faca e não há indícios de violência sexual. A jovem morreu de hemorragia traumática em razão da perfuração das facadas.

Quando aconteceu o crime?

Vitória desapareceu em 27 de fevereiro e foi encontrada morta em 5 de março, a cerca de 5 quilômetros de sua casa, em Cajamar, na Grande São Paulo.