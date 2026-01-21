Capa Jornal Amazônia
Casamento de Alinne Moraes e Mauro Lima chega ao fim após 14 anos

A atriz e o cineasta são pais de um menino. Pedro tem 11 anos e nasceu dois anos após o início do relacionamento dos artistas

Estadão Conteúdo
fonte

Alinne Moraes e Mauro Lima (Instagram @alinnemoraes)

Alinne Moraes e Mauro Lima terminaram seu casamento após 14 anos juntos. Os artistas estavam em um relacionamento desde 2012 e a relação tornou-se pública quando eles trabalharam juntos na cinebiografia de Tim Maia.

Apesar de nenhuma das partes ter se manifestado publicamente, a assessoria de imprensa da artista confirmou a informação ao Estadão. O rompimento havia sido antecipado pela coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, que destacou, ainda, que os artistas seguem como amigos.

A atriz e o cineasta são pais de um menino. Pedro tem 11 anos e nasceu dois anos após o início do relacionamento dos artistas.

