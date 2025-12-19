'Casa do Patrão': Como será o novo reality de Boninho na Record?; inscrição está aberta

As inscrições para Casa do Patrão, novo reality show da Record TV comandado por Boninho, já estão abertas. O anúncio foi feito pelo próprio diretor durante a final de A Fazenda 17, na noite da última quinta-feira, 18.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem se inscrever exclusivamente pelo portal R7, onde é necessário preencher um formulário, enviar fotos e um vídeo de apresentação de 2 a 5 minutos.

Esse será o primeiro projeto original de Boninho depois de sua saída da Globo, no fim de 2024, durante a reestruturação interna da emissora.

Tudo o que se sabe sobre a 'Casa do Patrão'

A Casa do Patrão será um reality de confinamento composto apenas por participantes anônimos. A dinâmica gira em torno de liderança, hierarquia e convivência, com consequências diretas para as escolhas feitas dentro do jogo.

A estrutura do programa prevê três casas, com níveis distintos de conforto. A cada semana, um participante assume o papel de patrão, ocupando o espaço mais privilegiado e tomando decisões que afetam diretamente os demais confinados, responsáveis pelas tarefas do dia a dia. O posto, no entanto, não pode ser ocupado por duas semanas consecutivas.

Outro diferencial está no sistema de punições e recompensas. Os jogadores entram no reality com dinheiro real, que pode aumentar ou diminuir ao longo da competição, de acordo com o desempenho e as penalidades impostas.

Segundo Boninho, será um "reality raiz", com pessoas comuns e dinâmica semelhante à vida real.