Casa de apresentadora Nani Venâncio é invadida em SP; bandidos levam joias

A casa da apresentadora Nani Venâncio foi invadida nesta quarta-feira, 5. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos fizeram de reféns as pessoas presentes na residência, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e roubaram joias, relógios de luxo, bolsas e um carro.

Seis pessoas executaram a ação e pelo menos uma portava arma de fogo. Os presentes no local, com idades entre 16 e 62 anos, foram amarrados com fita adesiva.

O carro da apresentadora foi levado, mas posteriormente foi encontrado abandonado em Jabaquara, na zona sul. O veículo passará por perícia.

O caso foi registrado como roubo à residência, localização/apreensão e entrega de veículo. Os criminosos ainda não foram localizados.

Nani Venâncio apresenta o programa de rádio "Altos Papos", da Rádio Capital. Anteriormente, ela já apresentou programas na Record, RedeTV! e TV Brasil, e participou de novelas e minisséries da Rede Globo e da TV Manchete, como atriz.

A apresentadora ainda não se manifestou sobre o caso.