Casa da Cultura oferece 11 cursos gratuitos em Canaã dos Carajás

Estão abertas as inscrições em 11 cursos da Escola de Música, Dança e Teatro da Casa de Cultura, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. O instituto está com vagas abertas e gratuitas em diversas modalidades artísticas, que compreendem diferentes tipos de público, entre crianças, jovens e adultos.

A Casa da Cultura oferece cursos gratuitos à população de Canaã dos Carajás desde 2017 e cerca de três mil alunos já passaram pelo instituto. Neste ano, os cursos disponíveis para inscrição são: Canto e Flauta, Violão Juvenil, Violão Adulto, Percussão, Musicalização, Canto Juvenil, Canto Adulto, Danças Regionais, Dança de Salão, Ballet e Teatro.

O supervisor educativo da Casa da Cultura, Mauro Coutinho, afirma que o projeto tem o objetivo de fomentar as artes na cidade e a própria consolidação da cultura em Canaã dos Carajás.

“Nossa intenção é ofertar um ensino de qualidade de artes e o fomento nessa área da cultura, que no município, por ter somente 29 anos, ainda está na construção da sua cultura. Os cursos são uma oportunidade de apresentar para a nova geração o cenário da música paraense, a música regional e o saber das suas raízes, que são importantes para a construção social”, explica Mauro.

Ballet

Os candidatos interessados no curso de Ballet, devem realizar sua matrícula até esta quarta-feira (17), através de um formulário online disponibilizado no site da Casa da Cultura. Esta modalidade está disponível apenas para crianças de três a 11 anos.

O sorteio dos candidatos selecionados para o curso de Ballet ocorrerá na próxima sexta-feira (19), às 19h, no auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II. As crianças sorteadas poderão então fazer a sua matrícula definitiva no curso de 22 a 26 de janeiro, apenas de forma presencial. As primeiras aulas já começam dia 29 de janeiro. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone: (94) 99249-1549.

Música e Dança

A inscrição nos cursos de Canto e Flauta, Violão Juvenil, Violão Adulto, Percussão, Musicalização, Canto Juvenil, Canto Adulto, Danças Regionais, Dança de Salão e Teatro, serão realizadas presencialmente na Casa da Cultura, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h.

A matrícula só será efetivada com RG e CPF do aluno e responsável legal, além de comprovante de residência e declaração escolar. Há limite de vagas em casa modalidade.

Todos os cursos ofertados pela Casa da Cultura possuem pré-requisitos para a candidatura dos interessados. Confira abaixo quais itens são solicitados para a inscrição em cada modalidade.

Pré-requisitos para a Escola de Música

Nos cursos de Canto e Flauta e Violão os candidatos obrigatoriamente precisam ser alfabetizados

Musicalização (5 a 7 anos de idade)

Canto e Flauta 8 a 11 anos de idade. Neste curso, o aluno estudará os dois instrumentos, não sendo possível optar por apenas um deles.

Canto Juvenil 12 a 17 anos de idade

Canto Adulto a partir de 18 anos de idade

Flauta Doce Juvenil 12 a 19 anos de idade

Violão Juvenil 10 a 17 anos de idade)

Violão Adulto a partir de 18 anos)

Percussão a partir de 9 anos de idade

Pré-requisitos para a Escola de Dança

Danças Regionais: a partir de 10 anos de idade

Dança de Salão: a partir de 15 anos de idade

Pré-requisitos para a Escola de Teatro

Podem se inscrever adultos, adolescentes e crianças a partir de 10 anos de idade.

Menores de 15 anos devem apresentar a autorização expressa dos pais ou responsáveis legais.

Serão ofertadas 30 vagas para a turma da manhã e 30 vagas para a turma da tarde.

Sobre a Casa da Cultura

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.