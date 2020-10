Carro som alerta Mirella sobre Biel e Juliano em 'A Fazenda' e peões ouvem; entenda

Na manhã desta terça-feira (27), um carro de som foi enviado, de forma clandestina, para as redondezas de ‘A Fazenda 12’ com a função de repassar informações sobre o jogo para Mc Mirella.

“Atenção, Mirella! Se afaste do Biel e do Juliano, Confie apenas na Stéfani. Estamos com você. ‘Sterellas’”, dizia a mensagem do carro de som.

O momento em que os peões de A Fazenda ouvem o carro de som, pedindo para que Juliano e Mirella se afastem de Biel! #AFazenda #AFazenda12pic.twitter.com/ByI1rCNdGT — LeoDias (@euleodias) October 27, 2020

“Mandaram algum carro de som, né?”, indagou o Juliano Ceglia. Logo após este comentário do repórter, todos os peões correram para colocar o ouvido na porta com esperança de escutar algo mais.

“É o que, gente? Mirella se afaste de Biel e Juliano. É isso mesmo?”, disse a cantora Tays Reis. Além desse pedido, o megafone dizia que todos os fãs da funkeira estariam ao seu lado.

A participante Stéfani Bays ficou confusa com o ocorrido e, de acordo os telespectadores que acompanhavam o Playplus, ela quem terá coragem de informar a Mirella sobre ocorrido, já que Mirella está na baía.

A Coluna Leo Dias também procurou Antônio Octávio, pai da funkeira, para saber se ele concordava com o conselho.

“Concordar em ela se afastar do Biel? Ela que tem que saber”, disse Antônio à coluna. O patriarca também pediu que a emissora tenha mais cuidado para que esse tipo de situação não aconteça novamente. “O que eu acho é que a Record deve tomar mais cuidado com essas coisas”, analisou.

Fãs são responsáveis por carro som

Segundo a Coluna Léo Dias, que conversou com fãs de Mirella, elas foram as responsáveis por enviar o carro até a sede do reality show para alertar sobre Biel e Juliano Ceglia. O aluguel do veículo, mais usado para fazer propaganda política, custou R$ 1 mil. As torcidas de MC Mirella e Stéfani Bays se uniram para garantir o pagamento.

Fãs de Raissa Barbosa juntaram outros R$ 1 mil para alertá-la sobre Lucas Selfie em nova passagem de um carro de som. E os que desejam reforçar o flerte entre Mariano e Jakelyne Oliveira também gastarão a mesma quantia para garantir um automóvel fazendo muito barulho na sede do reality show.

Os internautas brincam com a situação vivida pelo peões:

Biel e Juliano depois de escutar o carro de som que invadiu a fazenda kkkkkkkkkk pic.twitter.com/tKr2iZWy3u — _Schuleer (@N_junior70) October 27, 2020