Carolina Dieckmann se emociona ao relatar tratamento de Preta Gil: 'Estamos confiantes'

Carolina Dieckmann participou do Encontro com Patricia Poeta nesta quarta-feira, 11, e se emocionou ao falar sobre a nova etapa da luta de Preta Gil contra o câncer. A cantora está nos Estados Unidos, recebendo cuidados médicos específicos.

"Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos. Eu queria pedir, pra todo mundo que gosta da Preta, pra botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita", declarou.

A atriz, que é uma das melhores amigas da filha de Gilberto Gil, encerrou com uma mensagem de otimismo: "A gente tá muito confiante. Hoje eu tô chorona."

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Confira o depoimento dela sobre o procedimento aqui.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

Preta foi para o país no dia 13 de maio, para iniciar o novo tratamento para o câncer. Em 2 de junho, a cantora trocou Nova York por Washington, onde dará sequência ao método.