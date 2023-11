Carolina Dieckmann lembra fim do casamento com Marcos Frota: ‘As pessoas queriam me bater’

Carolina Dieckmann relembrou o fim do casamento com o ator Marcos Frota. Eles foram casados de 1997 a 2004 e tiveram um filho, Davi, de 24 anos. “Sofri muito quando eu me separei do Marquinhos. Muito. As pessoas queriam me bater. Eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão, mais do que qualquer pessoa. Então se eu decidi isso, já estava sendo difícil pra mim”, disse ela ao “Angélica: 50 & tanto”, novo programa de Angélica que acaba de estrear no Globoplay.

Carol Dieckmann ainda revelou ter dificuldade de ser vaidosa, já que foi criada com três irmãos.”Eu não gostava de me arrumar. Para mim, é uma dificuldade até hoje me arrumar, ser vaidosa, porque eu vivia misturada com meus irmãos”. A atriz é casada desde 2007 com o diretor Tiago Worcman, pai do segundo filho dela, José, de 16 anos.

Em setembro do ano passado, Marcos Frota relembrou o doloroso fim do casamento com Carolina Dieckmann e contou que sofreu muito com a separação, que foi bastante exposta na mídia na época.