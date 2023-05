Carolina Dieckmann faz visita surpresa para Preta Gil e cantora se emociona: 'Saudade'

Preta Gil não escondeu a emoção com a visita surpresa da amiga, Carolina Dieckmann, em São Paulo. A cantora está morando na capital paulista em razão do tratamento contra o câncer no intestino. Através de um vídeo publicado no Instagram, Preta saiu de roupão, de um cômodo e encontrou a atriz. Ao perceber a presença da amiga, a cantora não escondeu a surpresa e ficou bastante emocionada.

A cantora fez questão de reforçar a saudade que estava da amiga. Na legenda, Preta mostrou a surpresa que Carolina fez e ainda disse que estava morrendo de saudade da sua amiga. Além disso, destacou o quanto a ama. E

Em janeiro deste ano, Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Os sintomas começaram a aparecer durante uma turnê com o pai, Gilberto Gil, contou ela ao Fantástico. Preta contou que já havia conhecido o médico-cirurgião que tem cuidado do seu caso, além de detalhar a nova fase do tratamento contra a doença.

