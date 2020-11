Carol Peixinho nega romance com Neymar e disse que se relacionaria com Felipe Titto

A e-BBB Carol Peixinho participou de uma bate-papo no canal do youtuber Matheus Mazzafera e fez várias revelações. Entre elas, negou os boatos de que teria se relacionado com Neymar.

"Neymar é meu amigo, gente" afirmou. Mazzafera disse que não acreditava na modelo e pediu para ver uma conversa dos dois no celular. "É verdade. É só conversa de amigo", reforçou.

Em outro momento, ela revelou que já ficou com os atores Felipe Roque e Raphael Vianna. E entregou ainda que se relacionaria com Felipe Titto, que está no ar na "Dança dos famosos", e com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank.