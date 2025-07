Carol e Radamés: quem é o casal vencedor do 'Power Couple 7'

Carol e Radamés foram os grandes vencedores da sétima edição do Power Couple Brasil, reality da Record TV. O casal disputou o grande prêmio do programa com Adriana e Dhomini e Rayanne e Victor, mas levou a melhor na escolha do público do programa com 54,24% dos votos. A votação foi recorde da edição, segundo informou a emissora.

Quanto Carol e Radamés, vencedores do Power Couple, ganharam no reality?

Mas quem são Carol e Radamés?

Caroline Bártholo Furlan é atleta, faixa preta no judô e árbitra. Ela e Radamés estão juntos desde 2017, logo após separação do ex-jogador de futebol e Viviane Araújo. O casal tem 2 filhos: Matheus e Mariana, além de Giovanna, fruto de um relacionamento anterior de Carol.

Radamés iniciou a carreira como jogador em 2005, quando ingressou no Fluminense e teve passagens pelo Juventude, Naútico, Al-Jazira Club, dos Emirados Árabes, e Paysandu.

O término com Viviane Araújo foi conturbado. Radamés chegou a afirmar que antes de assumir o namoro, foi amante da atriz por dois anos, quando ela ainda era casada com Belo.

A relação entre eles durou 10 anos e, após a separação, Viviane processou Radamés e Carol, por comentários feitos nas redes sociais.

Em 2023, Radamés participou de A Fazenda 15 e foi eliminado na 12ª roça.

Quanto ganha o vencedor do Power Couple Brasil?

O reality não tem valor fixo para quem vencer o programa: tudo depende do desempenho de cada casal ao longo do jogo. Entre os três finalistas, os atores Rayanne e Victor foram os que mais acumularam ao longo da temporada. O saldo da conta conjunta dos dois era de R$ 731 mil.

Adriana e Dhomini vinham logo em seguida e acumularam R$ 500 mil na edição. Carol e Radamés, os grandes vencedores, ficaram um pouco abaixo, com R$ 446 mil.

Como foi a final do Power Couple 7

Carol e Radamés disputaram a final com Dhomini e Carol e Rayanne e Victor. O último casal ficou em terceiro lugar, com 3,92% dos votos, e levou R$ 50 mil para casa. Adriana e Dhomini ficaram em segundo, ganharam um carro zero quilômetro e receberam 41,84% dos votos do público.

O programa também contou com a presença de todos os participantes. Os eliminados refletiram sobre o que deixaram de fazer no jogo que os impediu de chegar à final.

Adriana e Dhomini revelaram que não imaginavam chegar tão longe. Carol e Radamés desabafaram sobre a dificuldade de estar em confinamento durante o jogo. Emocionados, Rayanne e Victor descreveram a importância do amor e da cumplicidade entre os dois na trajetória.