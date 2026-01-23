Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Carnaval no interior do Pará valoriza tradição e identidade cultural

Blocos de Cametá, São Caetano de Odivelas e Breves mantêm manifestações próprias e mobilizam milhares de foliões durante a folia

Gustavo Vilhena*
fonte

Criado em 2006, o Arrastão do Boi Faceiro é um dos principais símbolos do carnaval São Caetano de Odivelas. (Divulgação)

Com a chegada do carnaval, a festa ganha força para além de Belém e se espalha pelos municípios do interior do Pará. Em diferentes regiões do estado, blocos tradicionais mantêm vivas manifestações culturais próprias, mobilizando milhares de foliões todos os anos. Cidades como Cametá, São Caetano de Odivelas e Breves constroem uma folia marcada pela identidade local, reunindo memória, criatividade e sentimento de pertencimento.

No nordeste paraense, Cametá é um dos municípios onde o carnaval se destaca pela participação popular e pela força dos blocos de rua. Um deles é o Bloco do Parente Daniel, criado em 2016 a partir da reunião de amigos durante o período carnavalesco.

VEJA MAIS

image Brilho sob medida: carnaval impulsiona mercado de customização de roupas em Belém
Blocos lotados, festas privadas e redes sociais aquecem ateliês, costureiras e pequenos negócios criativos no início do ano

image Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval

Bloco do Parente surgiu da convivência entre amigos em Cametá

Idealizador e organizador do bloco, Daniel Novaes contou ao Grupo Liberal que a iniciativa tem relação direta com suas vivências na cidade. Filho de cametaense e morador de Belém, ele costumava passar as férias e o carnaval no município, sempre acompanhado de amigos.

“Como eu morava em Belém, por ser filho de cametaense, eu passava as férias e o carnaval em Cametá. Então convidava amigos para virem à cidade e, como aqui todo mundo se chama de parente, por volta de 2016 decidimos inventar um bloquinho. Reunimos muitos amigos na Ponte do Assunção, que é um lugar bastante conhecido na cidade, fizemos uma coleta e saímos atrás do carro de um amigo nosso no sábado de carnaval”, relembrou.

Bloco do Parente Daniel

Após o encerramento da sociedade com o ex-cunhado, Daniel decidiu seguir com o projeto e deu início a uma nova fase do bloco, que passou a se chamar Bloco do Parente Daniel. Segundo ele, a mudança marcou um novo ciclo da festa.

“Até 2024 nós fazíamos o bloco juntos. Depois desse ano, encerramos a sociedade e eu continuei com o bloco. Em 2025, quando fiz o bloco sozinho, coloquei o meu nome e pegou. Foi um sucesso no ano passado e, para este ano, a expectativa é ainda maior, já que vendemos 70% dos nossos abadás”, destacou.

Arrastão do Boi Faceiro leva bois de máscara ao carnaval de São Caetano

No município de São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, o Arrastão do Boi Faceiro é um dos principais símbolos do carnaval local. Criado em 2006, o bloco surgiu com a proposta de valorizar elementos culturais próprios da região e diferenciar a festa das referências mais comuns do carnaval nacional.

Coordenador do arrastão, Rondi Palha explica que a ideia nasceu a partir da percepção de uma padronização do carnaval, marcada por influências como abadás, micaretas e trios elétricos. “Aqui em São Caetano, notamos que havia elementos diferentes, de uma manifestação muito forte, que poderiam ser introduzidos no carnaval e tornar a festa mais singular, que são os bois de máscara”, afirmou.

Arrastão do Boi Faceiro

Apesar da resistência inicial de parte da população, que associava os bois de máscara à quadra junina, o bloco se consolidou ao longo dos anos. “Quando saímos no carnaval, algumas pessoas mais tradicionalistas criticaram, dizendo que o boi era algo do mês de junho. Mas vimos que deu certo colocar um elemento nosso no carnaval e seguimos com a proposta. Este ano vamos completar 20 anos de existência”, explicou.

Entre os momentos marcantes da trajetória do arrastão, Rondi destaca a criação do concurso de fantasias, em 2011, que se tornou um dos pontos altos do desfile. A proposta incentiva a criatividade dos participantes, sem a obrigatoriedade de camisetas ou abadás.

“Incentivamos as pessoas a virem fantasiadas, não com fantasias do Boi Faceiro, mas com toda a criatividade que o brasileiro tem. No final, premiamos tanto participantes individuais quanto grupos fantasiados”, ressaltou.

Breves mantém blocos tradicionais que atravessam gerações

Na Ilha do Marajó, o município de Breves também preserva uma tradição carnavalesca forte, com blocos que reúnem milhares de foliões todos os anos. Entre os mais conhecidos estão o Bloco Caranguejo Breves e o Bloco dos Injuados.

Fundado em 1994, o Bloco Caranguejo Breves se destaca pelo desfile irreverente e animado. A criação surgiu de forma inusitada, quando o fundador Raimundo Leão, conhecido como Panga, presenciou a cena de um homem embriagado que caiu na lama. A imagem inspirou a ideia de criar um bloco baseado na figura do caranguejo.

Já o Bloco dos Injuados é ainda mais antigo. Criado em 1978, o grupo nasceu de forma simples, reunindo amigos para brincar o carnaval nas ruas da cidade. Com o passar dos anos, tornou-se símbolo de resistência cultural e diversidade, tendo como um de seus marcos a criação da Ala LGBT, ainda nos anos 1980, período em que a diversidade enfrentava fortes barreiras sociais e culturais.

Carnaval como expressão da cultura popular paraense

Entre encontros de amigos, resistência cultural e manifestações que atravessam gerações, os blocos do interior do Pará mostram que o carnaval vai além da festa. A folia se consolida como espaço de identidade, memória e expressão popular, fortalecendo laços comunitários e reafirmando a diversidade cultural paraense.

Cada município imprime características próprias à sua celebração, transformando ruas e praças em espaços de convivência, tradição e celebração coletiva durante o carnaval.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval no pará

carnaval no interior

Cametá

são caetano de odivelas

breves

cultura popular

blocos de carnaval
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

DORAMA

Veja os 3 melhores doramas de romance na Netflix; confira trailers

Os doramas são produções originais do leste e sudeste da Ásia, como Japão, Coreia do Sul e China

28.04.24 23h00

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

crime

BBB 26: Matheus é denunciado ao Ministério Público por homofobia

Na última festa do BBB, ele foi acusado de homofobia pelo médico Marcelo Alves, que chegou a chorar nos braços de Breno Corã

23.01.26 16h07

+18

Após engravidar durante gravação de conteúdo adulto, influenciadora conta reação do marido

Criadora de conteúdo Débora Peixoto diz que gestação não foi planejada e tenta reconciliação após traição abalar relação

17.04.25 19h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda