Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Beija-Flor em 2024?

Em 2024 as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro vão novamente à Marquês de Sapucaí desfilar suas alegorias em busca do título do carnaval carioca 2024. A Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, conhecida simplesmente por Beija-Flor, é uma das escolas que estão na disputa.

Neste ano, as escolas se apresentarão no domingo (11) e segunda-feira (12), respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Beija-Flor, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro.

Qual o samba-enredo da Beija-Flor no Carnaval 2024?

O samba-enredo da Beija-Flor em 2024 foi escrito pelo carnavalesco João Vitor Araújo. A Escola levará para a Sapucaí uma espécie de encontro mágicos de personagens reais - que nunca se viram - das realezas de Maceió e da Etiópia com uma corte de sangue azul e branco de Nilópolis, na Baixada Fluminense

A temática da Beija-Flor neste ano se baseia na frase: "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", que vai se aprofundar na história e herança africana do folião alagoano e rei dos carnavais Rás Gonguila.

"Herdeiro da dinastia e das lutas de zumbi / De palmares as palmeiras e marés / Da cultura e bravura dos tupis e caetés / De nobre engraxate ao novo horizonte / Real cavaleiro dos montes", canta um trecho o samba da escola, que retrarará a trajetória do menino que nasceu Benedito e se consagrou carnavalesco fundador do bloco Cavaleiro dos Montes.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)