Carnaval 2024: Algodoal receberá várias atrações culturais no período de folia

Um dos destinos mais movimentados do Pará no Carnaval é a ilha de Algodoal, no município de Maracanã, nordeste paraense. Neste ano, o carnaval da ilha de Maiandeua contará com a cantora Sandrinha e banda para agitar a programação especial que ocorrerá a partir deste domingo (11) até o dia 13 de fevereiro. A festa terá música, cultura amazônica e sustentabilidade gratuitamente ao público.

A programação de Carnaval conta com várias atrações confirmadas para todos os dias como o tradicional bloco Jegue Elétrico, que terá concentração na Praça Central às 15h; seguido dos embalos do DJ Junior Mix; a apresentação marcante de Sandrinha e Banda; Grupos Folclóricos de Maiandeua; às 22h Rande Frank anima o público e para o encerramento de cada dia, o DJ Junior Mix comanda a festa até o sol raiar. Os três dias de evento vão ser marcados por muito axé músic e tecnomelody.

"A proposta do Carnaval de Maiandeua é sempre muito atrativa, pois vem carregada de com uma proposta de ser um evento verde, limpo, que visa levar a diversão ao público, porém sempre se preocupando com a limpeza da ilha, isso nos motiva a levar a cultura em todas as suas formas para o público", comenta Sandrinha.

Sandra Wele da Silva e Silva, conhecida na música regional como Sandrinha, é cantora, compositora e atriz nascida na cidade de Capitão Poço. A artista começou a trajetória na música aos 11 anos, ao se apresentar em shows de calouros na cidade natal e em cidades vizinhas como São Miguel do Guamá e Ourém.

Ao longo dos anos, Sandrinha passou por diversas bandas locais. Em 2021, ela se lançou em carreira solo, com proposta de focar o trabalho nos ritmos regionais amazônicos, com foco nos estilos paraenses como o calypso, o brega, o tecno brega, o carimbó, dentre outras vertentes.

Com o nome em alusão ao tradicional bloco de carnaval, Jegue Elétrico, este ano conta com uma postura sustentável e em prol da vida animal, a condução do bloco não será feita por tração animal, mas sim por um trator que irá conduzir os foliões ao longo do percurso recheado de muita diversão.

O carnaval de Algodoal é uma realização de Amigos de Algodoal, com apoio de Climan, Play3 e Prefeitura Municipal de Maracanã, para resgatar a temática e a tradição de um evento que ocorre desde 2004, completando duas décadas de tradição na Ilha de Maiandeua, com diversos carnavais, várias histórias e memórias vividas em contato com a natureza e as belezas tropicais da ilha.

SERVIÇO: CARNAVAL DE MAINDEUA

Data: 11, 12 e 13 de fevereiro

Concentração: na Praça Central, na ilha de Algodoal

Horário: às 15h

Atrações: Sandrinha e banda; bloco Jegue Elétrico; DJ Junior Mix; Grupos Folclóricos de Maiandeua; Rande Frank; DJ Junior Mix

Entrada franca

Informações ao público: (91) 98386-0803.