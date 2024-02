Carnaval de Abaetetuba arrasta foliões em programação extensa

O carnaval em municípios do interior do Pará tem como característica a animação dos blocos de rua e os arrastões cheios de foliões, que tomam conta das avenidas das cidades. Em Abaetetuba, um dos destinos mais procurados nesta época, o final de semana foi marcado por diversas atrações e pela festa de milhares de brincantes.

A cidade, que possui mais de 158 mil habitantes (dados IBGE) está mais populosa com a chegada de turistas de diversas partes do estado, que lotaram o corredor da folia. De acordo com a prefeitura municipal, a expectativa é que 60 mil brincantes passem pelo carnaval na cidade.

O carnaval no município ocorre no período de 9 a 13 de fevereiro, e conta com shows em trio elétricos gratuitos à população. Entre os artistas, há nomes consagrados como Naiara Azevedo, Tierry e Reinaldo (ex-Terra Samba).

Bruna Barbosa é gerente de uma distribuidora de bebidas da região e sempre participa do carnaval todos os anos. Ela, que esteve à frente da organização de diversos eventos, falou sobre a importância da participação feminina na programação do carnaval.

“Foi um desafio. Eu trabalho na área há mais de 13 anos, seis anos são dedicados a realização e planejamento de eventos dessa estrutura. A poder feminino, nesse ambiente masculinizado é muito forte e servir de inspiração para outras mulheres dá muito orgulho”. Afirmou a empreendedora.

Bruna Barbosa, uma das organizadoras e apoiadoras do carnaval da cidade. (Foto: Divulgação)

No sábado (10), ainda na madrugada, os foliões puderam contar com a animação envolvente do bloco do Galo, que desde as primeiras horas do dia levou foliões para pularem pelo corredor da folia.

Ao longo do dia, o carnaval em Abaetetuba continuou agitado com blocos tradicionais da cidade, como o “Hot da folia” e o “Me namora”, que arrastaram multidões pela avenida.

Em alguns pontos do corredor da folia, o público contava com uma decoração especial para registrar fotos (Foto: Divulgação)

As festas de carnaval no município ainda não acabaram. Nesta segunda-feira (12), a população vai dançar ao som de Manú Batidão, Tarcísio do Acordeon e Queen Experience.

Na terça-feira (13), a animação continua na cidade com shows de Henry Freitas, DJ Liu e João Gomes

Na quarta-feira (14), para fechar a programação de carnaval, os foliões vão receber o show de Xandy Avião.