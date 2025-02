Carnaval 2025: foliões de Cametá, no nordeste do Pará, têm bloco estreante e seis dias de agito

O Carnaval 2025 no município de Cametá, no nordeste do Pará, vai ser do jeito que o brincante paraense gosta, ou seja, diversão para todo lado e com seis dias de folia, com o aval da Prefeitura do município. A festa vai ter, pela primeira vez, a saída do Bloco do Parente Daniel, organizado pelo folião Daniel Novaes. Esse título do bloco se deu pelo fato de o termo "parente" ser muito utilizado pelo povo cametaense. Um povo acolhedor e que tem um dos principais carnavais no estado, com uma previsão de mais de 300 mil pessoas nos eventos do município, este ano.

O Bloco do Parente Daniel, como conta seu próprio fundador e coordenador Daniel Novaes, surgiu em setembro de 2024. "Mas, quem me conhece sabe que sempre reuni amigos e familiares no Sábado de Carnaval, na base da coleta mesmo. Isso já tem uns 15 anos, e há cinco anos surgiu o Bloco do Parente, mas era uma sociedade e, como a sociedade foi desfeita. Eu sou um amante de bloquinhos e reuniões de amigos e lancei esse bloco que agora é apenas meu, iniciando novamente um trabalho para dar o melhor no Sábado de Carnaval", conta o folião.

"Este será o primeiro ano do bloco, e a expectativa é para 500 brincantes", afirma Daniel Novaes, ultimando os preparativos para a folia. Ele conta que o Parente Daniel começará a folia às 18 horas no dia 1º de março na Ponte do Assunção. "Tem como atrações Pagode Jeito de Ser, DJ Juff e a Banda da Novinha ( Elycelma Cardoso), oferecendo open bar e salgados", detalha Daniel.

"Desde o início das domingueiras do Carnaval 2025 estamos nos concentrando em casa de amigos. No primeiro, foi em frente a uma loja de conveniência e, nesse último domingo, concentramos em frente à casa do meu amigo Rodrigo em frente a uma escola", relata Daniel. A coordenação do bloco iniciou a entrega de abadás para as pessoas que fizeram a compra antecipada. A venda dos abadás ocorre na Loja Queen, em frente a Casas Bahia, na sede do município.

O diferencial do bloco, como diz Daniel Novaes, está na atenção ao brincante. "Acredito que o corpo a corpo faz muita diferença. O brincante sente a importância dele no bloco, desde aquisição do abadá até o recebimento na residência dele", diz Daniel. Como ele diz, para o folião de outras cidades do Pará e de outros estados vale a pena pular o Carnaval em Cametá. "Além de Cametá promover shows nacionais, gratuitos, somos um povo acolhedor, temos bloquinhos de rua e de sede que garantem a diversão. Conhecer Cametá, viver o Carnaval aqui, sem dúvida, é uma experiência que vale a pena", arremata o coordenador do Bloco do Parente Daniel.

Festa nas ruas e nas águas

É sobre esse agito na Cidade de Cametá, ou seja, a programação oficial do Carnaval 2025, que o secretário municipal de Cultura de Cametá, Evandro Samrsla, informa. “Nesta edição de 2025, serão seis dias de folia, com início no dia 28 de fevereiro e encerramento no dia 5 de março. O Carnaval Multicultural 2025 traz o tema: ‘Mestras e Mestres das Águas: A Lenda dos Antigos Carnavais’. Sendo uma das maiores celebrações da cultura popular amazônica, a festa reúne tradições locais, expressões artísticas e manifestações culturais”, destaca o dirigente municipal.

Desfile oficial de agremiações, blocos nas ruas e shows agitam o Carnaval 2025 em Cametá, no nordeste do Pará (Foto: Divulgação)

Este ano, o Carnaval prestará homenagem a grandes ícones do carnaval multicultural de Cametá — mestre Zacarias, mestra Ruth, mestre João Maria e mestra Raimundinha — além de celebrar os pescadores da região, destacando a tradição dos cordões de mascarados e o papel das mestras e mestres como símbolos da identidade e cultura local, como salienta o secretário Evandro Samrsla.

A folia em Cametá começou no primeiro domingo de janeiro último, com o tradicional Fofó da Maizena e as domingueiras. A partir daí, todos os domingos até o período oficial do Carnaval são marcados por blocos de rua desfilando pelo centro da cidade. Entre os mais conhecidos, estão: Fofó da Maisena, Fofó das Virgens e Fofó dos Pretinhos.

Como destaques da programação do Carnaval 2025, na Sexta-feira de Carnaval, ocorrerá o esperado “Carnaval das Águas”, no qual blocos e cordões de mascarados vêm do interior do município e realizam um arrastão cultural pelas águas do Rio Tocantins e pela Avenida do Samba. Da Sexta-feira à Quarta-Feira de Carnaval, haverá shows gratuitos na Praça da Justiça, com grandes atrações nacionais, como MC Livinho, Dub Dogz, Ana Castela, Detonautas, Léo Foguete, Henry Freitas e Gustavo Mioto.

No Domingo de Carnaval, será a vez do tradicional Desfile das Escolas de Samba, com o luxo, beleza e criatividade das agremiações no Corredor da Folia, na avenida Coronel Raimundo Leão. O Carnaval 2025 vai ter atrações nacionais, com 12 horas de festa por dia.

A Prefeitura de Cametá contará com o apoio do Governo do Estado nas ações de segurança durante os dias de folia, mobilizando efetivos da Polícia Civil e Polícia Militar, para se somar à Guarda Municipal, segurança privada e Conselho Tutelar. Para atendimento à saúde dos foliões, vão estar de prontidão o Corpo de Bombeiros, UPA 24h, Hospital Regional e pontos de atendimento médico espalhados pelo evento.