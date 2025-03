Carnaval 2025: escolas de samba de Belém realizam primeiro ensaio técnico oficial; confira

Na noite da última quarta-feira (12), quatro escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025 entraram na passarela da Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, para o primeiro dia de ensaio técnico. As agremiações carnavalescas ensaiaram na seguinte ordem: Mocidade Olariense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Deixa Falar e Embaixada do Império Pedreirense. O público compareceu em peso no evento, lotando as arquibancadas que foram liberadas para a população assistir ao espetáculo.

De acordo com o regulamento, cada escola teve uma hora para se apresentar, com início às 21h. Os ensaios seguem nesta quinta-feira (13), intensificando a contagem regressiva para o desfile oficial, que ocorrerá às 22h na sexta-feira (14) e às 21h no sábado (15).

Durante o ensaio técnico, as escolas de samba utilizaram toda a estrutura oficial preparada para o desfile de Carnaval, incluindo o carro-som na Aldeia, com o objetivo de não interferir no tráfego de veículos na Avenida Pedro Miranda, realizando os testes bem tarde da noite.

Para o presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga, o ensaio técnico é mais do que um aquecimento, é o momento de testar cada detalhe antes do grande dia. “Hoje é o dia realmente de testar tudo: o posicionamento dos jurados, a apresentação, o tempo para calcular e render certinho, que é uma hora. A harmonia e a evolução têm que estar sintonizadas”, explica.

O diretor de Assuntos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Anderson Reis, destaca que a Prefeitura de Belém tem trabalhado para garantir uma estrutura completa para os dias de folia. Segundo ele, os últimos ajustes estão sendo feitos para garantir conforto e segurança tanto para o público quanto para os brincantes que passarão pela avenida.

“Não é só quem vem assistir, mas também quem desfila. Queremos que todos possam aproveitar, se divertir e, claro, competir com tranquilidade”, explica.

A expectativa é de um grande público. “Entre arquibancada, camarotes e frisas, devemos ter de 5 a 6 mil pessoas. Mas, considerando toda a área ao redor, esse número pode chegar a 15 ou até 20 mil foliões”, calcula.

Novidades

Uma das grandes novidades do Carnaval deste ano é o Enredo Único, no qual todas as escolas de samba abordarão a Amazônia, cada uma com sua própria visão e interpretação. A proposta é trazer um olhar diverso sobre a região, explorando diferentes perspectivas e narrativas.

Segundo Fernando Guga, a ideia, é que o desfile funcione como uma espécie de "abre-alas" para a COP30, já que os enredos prometem instigar reflexões sobre a Amazônia. “Os temas estão bem intrigantes, alguns provocativos, outros lúdicos, mas todos falando da Amazônia”, destaca. A festividade, assim, se torna o primeiro grande espaço de debate e estímulo para as discussões ambientais que a cidade receberá no evento climático.

Além disso, o camarote deste ano promete ser um dos mais animados, reunindo grandes nomes do samba e da cultura popular. Entre as presenças confirmadas está Milton Cunha, paraense que se tornou uma das maiores referências do Carnaval brasileiro. “O Milton é filho da terra, um cara genial, brilhante, que tem um conhecimento enorme, mas, acima de tudo, uma forma humana e simples de falar sobre o Carnaval”, destaca Fernando Guga.

O espaço receberá diversas autoridades, políticos e artistas locais. Estão entre os convidados Alane Dias, paraense do BBB 24 e Fabrício Machado, o Mestre Fafá, que ganhou destaque no desfile da Grande Rio.

Pela segunda vez no Carnaval de Belém, ele compartilha a emoção: “Eu acho a energia incrível. A gente está muito apaixonado. Eu fico muito emocionado toda vez que eu venho aqui”, diz o Mestre Fafá.

Escolas

Ensaio da escola Mocidade Olariense (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

A primeira escola a ensaiar foi a Mocidade Olariense. Com o tema “A revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”, a escola, neste ano, traz uma abordagem única sobre a Amazônia e suas defensoras.

“É bem diferente porque vamos falar da montanha, da defensora da Amazônia do passado, e também das mulheres brasileiras que protegem a floresta no presente”, explica o presidente da escola, Jair Apollo.

Ensaio da escola Rancho Não Posso Me Amofiná (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Já a escola Rancho Não Posso Me Amofiná, segunda a marcar presença no ensaio, celebra os 80 anos de Oscar Rodrigues, fundador do Grupo Líder, destacando a trajetória e influência do empresário na região Norte.

“São oito meses de trabalho intenso, com toda uma estrutura de projeto de Carnaval, para narrar a trajetória desse grande líder”, afirma Jackson Santarém, presidente da escola. Ele ressalta que o desfile trará a ascensão do empresário, desde os dias de trabalho nos mares da Amazônia até se tornar uma referência no mundo dos negócios.

A agremiação Deixa Falar, terceira no ensaio técnico, traz o tema "O Sonho Virou Realidade". Com uma abordagem inovadora, a escola une o tema do Carnaval sustentável com a rica mitologia africana. Segundo o presidente da agremiação, Esmael Tavares, a inspiração vem diretamente do panteão africano, com uma mensagem profunda sobre a preservação ambiental.

"O enredo fala sobre Oxalá mandando a Amazônia como o pulmão do mundo e suas lágrimas de amor sobre a floresta", explica. Ele enfatiza a importância do tema, especialmente no contexto da COP30, onde líderes mundiais estarão reunidos para discutir ações urgentes para a preservação da Amazônia.

A última escola a desfilar no ensaio foi a Embaixada de Samba do Império Pedreirense, que trouxe para a passarela o enredo "Encantaria – O Rito das Águas", celebrando a força ancestral que pulsa nas veias do povo amazônida. O intérprete oficial da Embaixada, Thiago Lobato, está empolgado para o desfile deste ano e compartilhou detalhes sobre o tema.

"É um tema que vai contar um pouco da nossa história, da encantaria das nossas águas", explica. Ele destaca como o enredo se conecta profundamente com a cultura local, especialmente com o bairro da Pedreira, onde a escola tem as raízes. "Tem tudo a ver com o povo da Pedreira. Vivemos dentro dessa magia, dessa encantaria", diz Thiago, mostrando o orgulho que sente ao representar a comunidade.

Gratuidades e ingressos

A ESA informa que a entrega dos ingressos gratuitos para o desfile oficial das escolas de samba começa nesta quarta-feira (12), das 10h às 22h, na loja da liga, situada no 3º piso do Shopping Pátio Belém. Os interessados deverão comparecer pessoalmente ao local e a distribuição se dará por ordem de chegada, limitada a dois ingressos por CPF.

Os ingressos estão divididos da seguinte forma: 3,5% para Pessoas com Deficiência (PCD); 1,5% para idosos; 0,5% para crianças.

Ao todo, serão 1.200 ingressos para a arquibancada, disponibilizados pela Prefeitura de Belém e destinados ao público geral. Os interessados devem apresentar documento de identificação com CPF para a retirada.

Para aqueles que desejam garantir um lugar com mais conforto, os ingressos pagos estão disponíveis para compra online por meio da plataforma FastPix. Os valores variam conforme o setor escolhido. Na compra para os dois dias de desfile, os setores Frisa e Camarote oferecem descontos. As vendas são de responsabilidade da ESA. "O valor da arena é dividido entre as 9 agremiações do grupo especial. Quem compra seu ingresso ajuda diretamente as agremiações", repassa a ESA.

Confira os valores: Arquibancada: R$ 20; Mesa coberta: R$ 300; Mesa descoberta: R$ 240; Frisa: R$ 800; Camarote alto: R$ 1.500; Camarote térreo: R$ 2.000.

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial será transmitido ao vivo pela TV Cultura e Portal Cultura.

Confira a ordem do desfile das escolas de samba:

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole