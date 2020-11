Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão vivendo crise no casamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão vivendo uma crise no casamento. A relação não anda tão bem como ambos mostram em suas redes sociais. Com muitos seguidores no Instagram (Lucas tem 6 milhões, e Carlinhos Maia, 20 milhões), o casal mantém as aparências enquanto o casamento corre o risco de acabar.

"Dentro de casa é cada um no seu canto. Eles só interagem na hora de fazer os vídeos da internet. Lucas é quem está mais insatisfeito", revela uma fonte do EXTRA. A situação piorou depois da viagem que eles fizeram juntos no início do mês para as Ilhas Maldivas.