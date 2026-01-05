Capa Jornal Amazônia
Cariúcha e Danilo Bravo: entenda a troca de denúncias entre apresentadora e médico

O Estadão buscou contato com os escritórios de advocacia Spinelli e Druciak (Danilo Bravo) e Diego Figueiredo (Cariúcha) neste domingo, mas não obteve retorno

Estadão Conteúdo

Cariúcha publicou um vídeo em suas redes sociais, neste domingo, 4, em que afirma que o médico Danilo Bravo a teria expulsado de sua casa, onde estava hospedada na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Bravo, por sua vez, nega as acusações e afirma que foi agredido pela apresentadora.

O Estadão buscou contato com os escritórios de advocacia Spinelli e Druciak (Danilo Bravo) e Diego Figueiredo (Cariúcha) neste domingo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O que diz Cariúcha

No vídeo, que já não está mais disponível em suas redes sociais, Cariúcha aparece chorando e nervosa: "Eu vim para Balneário Camboriú, agora, eu não sei... Eu tô aqui, tô na rua. O cara que eu tô ficando, o Danilo Bravo, médico, me botou para fora de casa."

Em seguida, comenta sobre a situação: "Eu fui para cima dele. A gente estava num pagode. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui me defender. Sou mulher empoderada, não aceito baixar a cabeça para homem nenhum. Ele tava louco, não sei o que ele usou. Eu fui me defender, voei para cima dele, arranhei ele todo, foi uma defesa."

Após a repercussão da versão de Danilo Bravo (leia o que ele diz logo abaixo), Cariúcha voltou a se manifestar na noite do domingo. Desta vez, por meio de nota assinada por sua equipe jurídica. Nela, lamenta que "uma mulher seja atacada publicamente na internet e tenha sua condição de vítima deliberadamente invertida" e considera se tratar de uma "tentativa de descredibilizar uma mulher que não aceitou o desrespeito, recorrendo a estigmas antigos que rotulam a reação feminina como equilíbrio emocional".

Cariúcha alega que teve "pertences restringidos, documentos retidos, entrada bloqueada, ficando por horas na rua, em situação de extrema vulnerabilidade, sem acesso às próprias malas, sem dinheiro, cartões e com celular praticamente sem bateria" após um desentendimento numa boate, que resultou em "contato físico violento", quando teria sido "segurada de forma agressiva".

Sobre os vídeos postados por Danilo Bravo, alegou se tratarem de "recortes isolados". Também publicou um vídeo em seus stories mostrando momento em que troca carícias com Bravo.

"Violência contra a mulher não se limita à agressão física direta. Abrange também violência moral, psicológica, constrangimento, intimidação, restrição de liberdade e abandono, práticas que serão devidamente analisadas pelas autoridades competentes", complementa a nota, que também afirma que foi aberto boletim de ocorrência e que a apresentadora passará pelo exame de corpo de delito.

O que diz Danilo Bravo

Em nota assinada em conjunto com sua equipe de advogados, divulgada antes da nota pública da apresentadora, Danilo Bravo considerou as acusações de Cariúcha como "graves e falsas". "Cariúcha me agrediu e depois usou suas redes sociais para me pintar como agressor antes que eu pudesse sequer me defender. Ela apagou os vídeos horas depois, mas o estrago já estava feito. Minha imagem, minha honra e minha reputação profissional foram expostas a milhões de pessoas com base em uma narrativa completamente falsa", disse, em nota.

"Cariúcha tentou me beijar. Recusei. Diante da minha negativa, passou a me ameaçar, dizendo que iria me expor e me prejudicar de alguma forma. Em seguida, partiu para a agressão física: me arranhou e me deixou com hematomas pelo corpo. Tenho fotos e vídeos que comprovam isso. Não reagi. Não a agredi. Não levantei a mão para ela em nenhum momento", prosseguiu.

Danilo Bravo ainda afirma que não expulsou Cariúcha do apartamento onde estava "por maldade", mas para se "proteger", deixando os pertences da apresentadora na portaria.

Os advogados do médico ainda afirmam que foi feito um boletim de ocorrência e em breve será realizado um exame de corpo de delito. A intenção de Danilo é levar o caso à Justiça: "Cariúcha responderá nas esferas cível e criminal pelos crimes de calúnia, difamação e lesão corporal, além de reparar os danos causados à minha imagem." Ele também indicou intenção em processar veículos de imprensa que noticiaram o caso, sem citar nomes.

Bravo postou um vídeo em seu Instagram em que aparece correndo numa rua durante à noite, seguido por Cariúcha. "Gente, olha só! Ela quer me pegar! Ela está me perseguindo! Olha isso aqui, ó! Ela não para", diz ele. Em seguida, ele para e mostra marcas de arranhões no seu braço, indicando que teriam sido feitas por ela, que rebate: "Foi o cara que você tava, pegou seu dinheiro...".

Posteriormente, Cariúcha publicou uma foto ao lado de Rodrigo Apresentador (anteriormente conhecido como Rodrigo Xuxa): "Obrigada por me amparar e me acolher". Sobre a situação, o amigo explicou: "Já está tudo bem. Ela dormiu, acordou, tomou banho e café da manhã e foi para o aeroporto, para São Paulo."

Palavras-chave

Cariúcha

Danilo Bravo

desavença

denúncias
Cultura
.
