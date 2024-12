Carimbó: último sábado de 2024 tem show com Luizinho Lins e Regional no Apoena

O cantor e compositor Luizinho Lins faz um convite expressivo para quem mora e quem está na Amazônia neste último sábado de 2024: se se despedir do ano que termina e saudar 2025 ao som de muito carimbó, em reverência à cultura amazônica, e, em especial, aos mestres do ritmo apreciado nos 144 municípios paraenses e em outros espaços dessa região do Brasil. O show será apresentado na sede do Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, a partir das 22h. E, para isso, ele e os músicos do regional que o acompanham prepararam um repertório à altura dos convidados.

"O show no Apoena é uma festa pra dançar onde terão músicas autorais que já venho cantando nos shows, onde o carimbó predomina no salão, mas também terá homenagens as festividades de São Benedito que está acontecendo na região bragantina esses dias e também outros ritmos, pois o show sempre vai pela atmosfera do público que aparece no Apoena", destaca Luizinho Lins, com 50 anos idade, dos quais 28 tocando carimbó.

No palco desse espaço cultural, vão estar Luizinho no banjo;

Dudu Gomes no curimbó; Heraldo Santos na percussão, e Isaac Santos flauta e sax. O show se insere na tradição do carimbó e no clima das novas composições de Luizinho Lins, as quais deverão ser gravadas ainda em 2025.

Norte

"O carimbó é um norte que me faz olhar o mundo desfragmentando e conectando tudo que nele existe; arte, ciência, política, a sociedade, a natureza, o invisível se juntam dentro dessa visão que o carimbó nos ensina a ver. Tocar e cantar o carimbó e trazer pro salão todas as dimensões que possuímos e senti-las positivamente, pois o objetivo é trazer e compartilhar nossa alegria musical quente, molhada e colorida", enfatiza Luizinho Lins acerca da relação dele com esse gênero musical.

Luizinho conta que em 2024 esteve voltado para a educação. "Sou formado em História e desenvolvo um projeto de vivência de carimbó que agora estou realizando em uma escola municipal no Paracuri, aqui, em Icoaraci. E também comecei nesse período a compor músicas pra Icoaraci; então, neste próximo ano vou buscar fortalecer esses dois projetos que me aproximam mais da minha terra que eu chamo de 'Republica Cultural Independente de Icoaraci', ressalta o compositor.

Essa relação com o carimbó, quando se fala de Amazônia, não é algo exclusivo de uma pessoa. Mas, sim, de muita gente nos núcleos urbanos e nas localidades e furos de municípios do Pará, por exemplo. Isso porque o carimbó fala do jeito de viver dos amazônidas, do convívio com a flora, a fauna e os desafios de quem não quer ver a floresta destruída por meio de queimadas, desmatamento sistemático, rios sendo poluídos com mercúrio e outras situações adversas.

Por isso, a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudancas Climáticas (COP 30) em Belém, em novembro de 2025, é aguardada com expectativa pelos habitantes da região, esperançosos que ações em prol da preservação do ecossistemas naturais conciliada com o desenvolvimento econômico possam ser concretizadas por governantes nacionais e internacionais a partir desse evento. "No ano que vem teremos o maior evento que Belém já sediou. A COP30 trará muita visibilidade para nós. Esperamos fazer desse momento um espaço para mostrar o que o Norte possui", declara Luizinho Lins, antes de começar o show no último sábado de 2024.

Serviço:

Show com Luizinho Lins e Regional

No Espaço Cultural Apoena

22h de 28 de dezembro de 2024

Na avenida Duque de Caxias, 450, esquina com a

Antônio Baena, bairro do Marco