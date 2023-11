Cara de Sapato vai ao SPFW para ver desfile de affair Anaju Dorigon

O lutador e ex-BBB Cara de Sapato participou neste sábado, 11, do quarto dia do São Paulo Fashin Week (SFW) para prestigiar a modelo e affair Anaju Dorigon, uma das estrelas da programação.

VEJA MAIS

Cara de Sapato e Anaju Dorigon se conheceram por meio da atriz e ex-BBB Bruna Griphao, que apresentou os apresentou no retorno do lutador ao Brasil. Nos bastidores do São Paulo Fashin Week (SFW) Cara de Sapato não deu detalhes sobre o relacionamento, mas citou a amiga como intermediária. "A gente se aproximou muito depois do Big Brother Brasil. Ela é amiga da Bruna [Griphao], a Bruninha nos apresentou, a gente tem alguns pontos em comum: ela tem uns projetos relacionados com a parte de saúde mental, isso me interessa demais e a gente tem diálogos muito enriquecedores. Quando a gente fala sobre isso, é muito bom para mim também!", destacou ao Gshow.

O lutador e a modelo estão se conhecendo e ele a elogiou. "Ela é uma mulher muito inteligente, muito talentosa e eu venho realmente acompanhando os projetos dela. Eu estou lá nos Estados Unidos e ela aqui no Brasil. Está difícil, né? Eu nem a vi ainda... [risos]", contou.