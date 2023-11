Cantora Ailane Barbosa vence o 1° lugar no IX Fecant Kids, em Altamira

A jovem Ailane Barbosa, de 17 anos, moradora do município de Vitória do Xingu, foi a vencedora do Fecant Kids, a etapa mirim do IX Festival Canção da Transamazônica (Fecant), em Altamira, região do Xingu, na noite desta quinta-feira, 9. Ailane vai receber o prêmio de R$ 3 mil. Ao todo, o festival vai distribuir R$ 57.900 em prêmios. O show de encerramento do festival será com Zeca Baleiro.

Ailane reuniu sua torcida para lhe dar apoio na disputa do Fecant. Ela interpretou a canção “Basta uma Palavra”. “O canto é um dom que vem de dentro de casa, na minha família há muitos músicos, o meu pai é o meu professor de música e sempre me dá dicas”, revelou Ailane logo após o anúncio da vitória. “É motivo (vencer) de muita gratidão estar ganhando em primeiro lugar aqui no Fecant, em Altamira. Não estou acreditando, porque a disputa estava grande. Fiquei muito feliz”, disse a artista.

O superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, patrocinador do evento, Eduardo Camillo, parabenizou a vencedora e todos os participantes. “Estamos apoiando o Fecant desde a 5a edição, trazendo cultura e arte, e, principalmente, trazendo crianças para o sucesso”.

2° e 3° lugares

Em 2° lugar ficou Maria Eduarda, a Madu, de Altamira, que levou o 1º lugar no Fecant Kids de 2021 e o 3° lugar no Fecant Comunidade, do ano seguinte. Dessa vez, ela interpretou o clássico conhecido na voz de Elis Regina, “Como Nossos Pais”. “É uma experiência maravilhosa, o Fecant. É incrível estar aqui, a gente aprende muito”, comemorou. O prêmio do 2° lugar foi R$ 2 mil.

Em 3° lugar ficou a dupla Vivi e Fabi Juruna, de 15 e 16 anos, de Altamira, que cantou “É com ela que estou”. “A gente veio com a intenção de participar de novo do Fecant, com a alegria de estar aqui. É uma alegria imensa (serem premiadas)”, disseram. O prêmio delas foi de R$ 1.500.

Ao todo, 16 competidores com idades entre seis e 17 anos passaram pelo palco do IX Fecant. A etapa Kids é uma das atividades sócio-culturais do festival, que oferece oficinas de canto e teatro aos participantes oriundos de Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu e da região conhecida como Volta Grande do Xingu, que fica em Senador José Porfírio. Os demais 13 participantes restantes não classificados receberam R$ 700 pela participação.

Fecant Regional e Nacional

No Fecant Regional, participam 12 músicas originais de compositores da região Transamazônica, onde se incluem os municípios de Marabá, Cajazeira, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba e Senador José Porfírio, além de comunidades ribeirinhas da região. As três melhores canções irão receber prêmios de R$ 7 mil (1° lugar); R$ 5 mil (2° lugar); e R$ 3 mil (3° lugar); o Melhor Intérprete, R$ 1.500; a Melhor Letra, R$ 1.500; e o voto popular vai garantir o prêmio de R$ 500.

E na última noite do festival, neste sábado, 11, 12 canções originais de compositores de outras regiões do Pará e do Brasil concorrem ao primeiro lugar. Nesta edição, entre os selecionados estão artistas de Belém e de Jacundá, no Pará, e também dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Ceará e Maranhão. O show de encerramento será com Zeca Baleiro.

Os primeiros colocados irão receber os prêmios de R$ 10 mil (1° lugar); R$ 5 mil ( 2° lugar); R$ 4 mil ( 3° lugar); R$ 2.500 (4° lugar); R$ 1.500 (Melhor Intérprete); e

R$1.500 (Melhor Letra).

O IX Fecant tem o patrocínio da Norte Energia e conta com emendas parlamentares do deputado federal Airton Faleiro e dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta.