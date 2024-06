Cantora Treyce posa de biquíni em frente à Torre Eiffel: 'Tudo a ver com o que canto'

A cantora Treyce, de 19 anos, está vivendo momentos de romance com a “Cidade Luz” durante sua turnê internacional pela Europa. Após passar pela Alemanha, a funkeira se prepara para apresentações em Lisboa e Luxemburgo.

Durante uma parada em Paris, a artista aproveitou para exaltar o romantismo da cidade. Posando em frente à Torre Eiffel, ela chamou a atenção dos turistas ao vestir um biquíni vermelho combinado com botas brancas, enquanto segurava balões em formato de coração.

VEJA MAIS

"Paris é a cidade do amor e isso tem tudo a ver com o que eu canto", disse a carioca, que também quis levar um pedaço do Rio ao local.

Treyce, que bombou no último verão com a música “Lovezinho”, ainda irá se apresentar em Lisboa no dia 27/06 e Luxemburgo, 29/06. Depois, a funkeira seguirá para Madrid, Portimão e Algarve, no próximo mês.