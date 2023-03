Após viralizar, Nelly Furtado pede direitos autorais de 'Lovezinho'

A cantora luso-canadiana Nelly Furtado pediu os direitos autoriais da canção "Lovezinho", a qual usa a melodia da música "Say it right". A editora da artista já fez o contato com os músicos brasileiros para fazer o pedido.

VEJA MAIS

A versão brasileira da música, lançada no último ano pela cantora Treyce, viralizou nas redes sociais a partir de um vídeo do dançarino Xurrasco. O pedido de Nelly chegou ao compositor da canção, WK, logo após o carnaval.

Assista o clip da música Lovezinho

Em entrevista ao G1, o compositor afirmou que está disposto a conceder uma parte dos direitos aos autores da versão original "Say it right". Segundo e editora Sony, que administra a carreira de Nelly, o pedido por um acordo partiu pela própria canadense.

De acordo com WK, ele acredita que uma porcentagem justa para os estrangeiros seria a de 20%, porém a negociação ainda está em andamento.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)