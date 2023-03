Nelly Furtado grava coreografia de “Lovezinho”, conhecida nas redes sociais pelo influencer Xurrasco

“Lovezinho”, música da cantora Treyce, viralizou no carnaval e nas redes sociais com a coreografia feita pelo influencer carioca “Xurrasco”. Com tamanho sucesso, a cantora canadense Nelly Furtado reproduziu o remix da dança de Xurrasco e Vanessa Lopes no TikTok; veja

A melodia da música combina elementos do sucesso “Say it Right”, de Nelly Furtado e Timbaland, chegando ao ranking de músicas mais tocadas nas plataformas Spotify e Deezer. Até o momento, o vídeo conta com mais de 1 milhão de visualizações.

Sucesso

Gabriel Luiz de Souza Andrade, também conhecido como "Xurrasco", tem mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais e virou sucesso entre os jovens com suas coreografias musicais, incluindo a de "Lovezinho".

Treyce, de 17 anos, lançou a música em julho de 2022 e conta que mesmo tendo estudado no mesmo colégio que o influencer, nunca o conheceu e só se deparou com a coincidência quando viu os vídeos. "Sem ele a música não teria andado assim. Foi um ajudando o outro. Fico feliz por ele estar realizando meus sonhos e os sonhos deles", disse.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)