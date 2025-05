Cantora Simone Mendes disse não para contrato de R$ 64 milhões com bet: 'Dinheiro amaldiçoado'

Segundo o empresário Kaká Diniz, esposo da cantora Simone Mendes, a artista já recusou contratos milionários com casas de aposta, as famosas bets. Diniz afirmou que uma empresa do ramo chegou a oferecer R$ 64 milhões à sertaneja.

“Simone é autêntica. Não fechamos marca com que não condiz com a realidade do que ela é. Rejeitamos R$ 64 milhões em contratos de bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e nós somos totalmente contra essa história”, afirmou Kaká Diniz ao podcast Café com Ferri.

Diniz detalhou que o contrato duraria dois anos e ela sequer precisaria divulgar a empresa em suas redes sociais. A marca de bet pagaria R$ 32 milhões por ano para apenas usar a imagem de Simone, mas ela recusou.

Para Kaká Diniz, o dinheiro oferecido é "amaldiçoado". “Nada mal para quem ganha, mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo dinheiro. Acredito que é um dinheiro amaldiçoado. Não tenho como ficar feliz em botar dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se ferrando no vício cada vez mais desenfreado”, afirmou na entrevista.