Cantora peruana Rossy War pode se tornar cidadã paraense por projeto de deputado
A artista tem forte ligação com o estado e participou de festivais em Belém nos últimos anos
A cantora peruana Rossy War pode se tornar oficialmente cidadã paraense. Um projeto de autoria do deputado Fábio Figueiras (PV) foi apresentado para reconhecer a forte ligação da artista com o estado, construída ao longo de décadas, levando a cumbia amazônica para o mundo.
Conhecida por clássicos que marcam as rádios, bailes e aparelhagens do Pará, Rossy War consolidou-se como trilha sonora da memória afetiva de muitos. Sua conexão com a capital Belém, em particular, intensificou-se nos últimos anos.
Visitas e reconhecimento no Pará
A artista esteve pela primeira vez em Belém em 2022, participando do Festival Lambateria. Mais recentemente, em 2024, retornou para o Festival PSICA, onde aproveitou a oportunidade para gravar um audiovisual. Nele, a cantora interpretou os maiores clássicos de sua carreira.
A possível concessão do título de Cidadã Paraense é vista como um reconhecimento oficial dessa longa história de amor da cantora com o Pará e com a cultura amazônica.
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