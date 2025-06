Cantora Oda Cairu lança show ao vivo na internet com músicas autorais

A artista baiana Oda Cairu, que já fez apresentações em festivais em Belém, lança agora o seu novo trabalho audiovisual e fonográfico: ‘Oda Cairu, Ao vivo’. O projeto está disponível nas plataformas digitais e será apresentado ao vivo no dia 7 de junho, com show no Sesc 14 Bis, em São Paulo.

Assista ao show aqui

A obra audiovisual consiste em interpretações de Oda Cairu, que se conectam fortemente com a sua ancestralidade e espiritualidade. No início do vídeo, a artista entoa uma cantiga tradicional dedicada a Exu, que faz parte de sua religião, o candomblé.

Em seguida, Oda Cairu apresenta três canções realizadas com sua banda: "Coração do Mar”, poema de Oswald de Andrade, eternizado na voz de Elza Soares, além de mais duas faixas autorais: “Nosso Diferente” e “Intencionada”.

Todo o projeto é fruto de um trabalho de realizou residência artística no espaço Casa Líquida, dentro do projeto “Cruza”. Na ocasião, a cantora aprofundou sua pesquisa intitulada ExperienciAçãoMusica, a qual une canto, dança e performance.

Sobre a cantora

Natural do Arquipélago de Cairu, no Recôncavo Baiano — território que compõe seu nome artístico como gesto de resgate ancestral Tupi-guarani —, Oda Cairu é uma artista trans que usa de performances em suas músicas, que conectam moda e artes manuais. Além de cantora, ela também é compositora, modelo e artesã e suas mais variadas produções são desenvolvidas entre Salvador e São Paulo.