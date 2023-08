Cantora Lizzo é acusada de assédio e ambiente de trabalho hostil por ex-dançarinas

Nesta terça-feira (1), uma notícia surpreendeu os fãs da cantora Lizzo, que está sendo acusada por três ex-dançarinas de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. Aos 25 anos de idade, a artista é uma das mais populares da atualidade e está tendo que lidar com as graves alegações feitas por pessoas que faziam parte de sua equipe.

Segundo relatos da NBC News, o processo foi movido no Tribunal Superior de Los Angeles e envolve não apenas a cantora, mas também Shirlene Quigley, líder da equipe de dança da artista. Elas afirmam que Lizzo as pressionou a participar de situações desconfortáveis, como tocar em uma pessoa nua durante uma visita a um clube em Amsterdã, na Holanda.

Além disso, alegam ter sido submetidas a ensaios "excruciantes" após falsas acusações de beber no trabalho e ainda foram alvo de críticas relacionadas a suas aparências físicas.

O processo que inclui Shirlene conta com outros relatos, com situações inapropriadas. Eles contam que a dançarina criticava aqueles que haviam feito sexo antes do casamento e falava abertamente suas fantasias sexuais, inclusive simulando a prática de sexo oral e zombando publicamente da virgindade de uma das dançarinas.

VEJA MAIS

Uma das dançarinas, Ariannna Davis, relatou que Lizzo e seu coreógrafo a acusaram de estar "menos comprometida" com seu trabalho após uma apresentação em um festival, em uma preocupação claramente direcionada a seu peso.

Ron Zambrano, advogado das vítimas, expressou indignação com as atitudes de Lizzo e sua equipe de gestão, afirmando que essas ações contradizem publicamente tudo o que a ela defende, enquanto, em particular, ela envergonha e desmoraliza seus dançarinos de maneiras ilegais e cruéis.

Além das acusações de assédio sexual e ambiente hostil, também surgiram alegações de assédio religioso e racial, cárcere privado, interferência em vantagens econômicas potenciais e outras questões graves. Até o momento, Lizzo ainda não se manifestou sobre as acusações, e o caso continua em andamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)