Cantora Jhemily Costa, de Castanhal, canta sucessos em arraial junino no Nordeste do Pará

A cantora Jhemily Costaé atração de arrail junino na noite deste sábado (10), às 23h, em Terra Alta, no nordeste do Estado. A apresentação da artistas é uma opção para quem quer pular a fogueira e se divertir no São João 2023. A cantora é atração confirmada no palco do Arraiá da Cervejaria Point Beer, na praça central da cidade. O evento também contará com as apresentações de Andrey Viana e José Camargo.

Durante todo o mês de junho, as cidades do interior do Pará respiram festejos juninos com comidas típicas, desfiles de quadrilha e atrações musicais. Com ‘setlist’ diversificado, Jhemily Costa envereda por ritmos como pisadinha, brega, carimbó, xote, melody, entre outros. Durante as apresentações, ela é acompanhada por sua equipe, formada pelo tecladista Zezinho dos Teclados, o sanfoneiro Davi, o guitarrista Matheus, o baixista Rafael, além do técnico de iluminação “P10” e o produtor musical Koala Alves.

Após quatro anos de estrada e uma média de 20 mil seguidores em suas redes sociais, a castanhalense administra sua carreira com foco na diversidade de canções dançantes. Depois de várias apresentações em eventos particulares e casas de shows, tocando hits que vão do forró ao piseiro, a artista escreveu uma nova página na carreira depois do lançamento da sua primeira canção autoral, “Duvideodó”, no dia 15 de maio deste ano. No dia 29 do mesmo mês, ela lançou o clipe da sua música autoral em seu canal no Youtube.

A canção, um arrocha romântico, fala da vida de um casal que está se separando, mas que nunca vai esquecer um ao outro. A música, composta por Israel Ribeiro das Neves, Rui Sérgio Cristo Santos, Mateus Santos e Bruno Frederico Chaves, está disponível nos sites Sua Música, YouTube e Spotify.

SERVIÇO

Show da cantora Jhemily Costa

Dia: 10 de junho

Hora: 23h (aberto ao público)

Onde: praça central de Terra Alta (Arraiá da Cervejaria Point Beer)

Redes sociais da artista: jhemilycosta (Facebook) / jhemilycostaoficial (Instagram) / canal Jhemily Costa (Youtube)