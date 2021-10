Cantora Francy Lima faz live com clássicos das divas do pop rock internacional

Com o repertório dedicado ao pop rock, Francy Lima traz em live os sucessos dos gêneros cantados por mulheres. O público feminino sempre foi o alvo da cantora, e ela apresenta a sua interpretação das canções na transmissão que ocorrerá nesta terça-feira, 19, às 20 horas, nas redes sociais da artista (@avozdafran).

“Eu dedico todo esse poder e carga emocional do Rock para as mulheres em arranjos diferentes. Eu tento despertar a rockeira que existe nelas já que esse estilo sempre foi muito latente no universo de homens, por isso no meu repertório tento exaltar sucessos de cantoras do rock tanto nacional como internacional”, explica Francy sobre a sua proposta musical.

A paraense começou na música com apenas 7 anos quando participava dos corais da igreja. Com 12 anos de carreira, Francy segue em busca de reconhecimento e retorno dos trabalhos mesmo em meio à pandemia.