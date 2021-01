Cantora evangélica Amanda Wanessa se recupera bem após cirurgias

A cantora evangélica Amanda Wanessa reage bem ao tratamento após sofrer um grande acidente de carro no início da semana. Ela se recupera das cirurgias que precisou fazer. Em sua conta oficial no Instagram, a assessoria deu detalhes do seu estado de saúde.

"Para glória de Deus, a querida Amanda Wanessa está reagindo bem ao tratamento, sem febre. Os médicos diminuíram os sedativos. Acreditamos no poder imensurável do nosso Deus que cura e tem cuidado de tudo. Continuamos contando com as orações de todos", diz o comunicado.

O acidente aconteceu na tarde do dia 4 de janeiro, em Rio Formoso (PE), na Zona da Mata Sul do estado. Além de Amanda, estava no carro uma amiga da cantora, seu pai e sua filha de Amanda, quando um caminhão de carga invadiu o sentido contrário da pista, atingindo o carro. Ela sofreu múltiplas fraturas no corpo e traumatismo craniano.