Cantora de k-pop posa ao lado de manequim com uniforme nazista

Uma foto publicada pela cantora sul-coreana Sowon, líder do sexteto GFriend, um dos mais populares conjuntos de K-pop do momento, causou polêmica na web. No registro, ela aparece abraçada e acariciando um manequim vestido com uniforme militar do regime nazista da Segunda Guerra Mundial.

A publicação foi apagada assim que começaram a aparecer críticas. Mas as imagens foram salvas e ‘printadas’ pelos seguidores da cantora e continuam a ser alvo de questionamentos nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (1), a gravadora Source Music se manifestou alegando que a foto foi tirada em novembro do ano passado, nos bastidores da gravação de um show virtual do GFriend. Eles dizem que a equipe não percebeu que o uniforme do manequim era do regime nazista, e por isso a foto foi postada nas redes da cantora.

“Nós pedimos desculpas por não termos conseguido checar satisfatoriamente se havia algo inapropriado na locação onde filmamos o show, e por não inspecionarmos cuidadosamente o conteúdo que foi ao ar, prestando atenção a questões sociais e históricas que pudessem estar envolvidas. Curvamos nossas cabeças, pedindo perdão àqueles que se sentiram desconfortáveis com o vídeo e as fotos”, diz o comunicado da gravadora.