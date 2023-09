Cantora cristã Caroline Araújo lança single ‘Mensageiro de Amor’ nas plataformas digitais

Música é a linguagem universal e transmite também mensagens de fé e força para as pessoas religiosas, como faz a cantora paraense Caroline Araújo. Ela lançou nesta terça-feira, 12, o single “Mensageiro de Amor”, o primeiro de sua carreira. O lançamento significa um passo grande para a jovem que iniciou a carreira artística cantando em corais de sua paróquia, em Ananindeua. Aos poucos, com o incentivo de pessoas próximos, foi alçando voos maiores, ganhando destaque em festivais e premiações.

VEJA MAIS

A conquista e reconhecimento mais recentes foi a primeira colocação na última edição do Festival Outros Nativos, em janeiro deste ano. A premiação deu oportunidade para que a artista pudesse se lançar e se dedicar a preparar a gravação de primeiro single. Neste lançamento, que chegou ao público do Pará e do Brasil nesta terça-feira, 12 de setembro, pode ser conferida e conhecida nas plataformas de streaming. No trabalho, Caroline Araújo traz ao público em arranjos origianis composições católicas, que traduzem sua vocação para a música e sua fé.

“Eu poderia seguir uma carreira na música popular, o que me atrai. Mas, neste primeiro lançamento, eu preferi atender a esse chamado de Deus. Há tempos eu tenho desenvolvido a minha arte em parceria com a igreja e com os fiéis e amigos da minha congregação”, destaca a artista sobre as escolhas das músicas.

A música "Mensageiro do Amor" pode surpreender aos ouvintes pouco acostumados ao novo momento que vive a música gospel no Brasil, já que está inscrita no gênero rock´n roll. Para Caroline, a cançãio se assemelha ao clima e concepção artística da versão da cantora Elis Regina para a canção “Velha Roupa Colorida”, do cantor e compositor Belchior. No entanto, na performance de Caroline, ao contrário da de Elis, que trata do passar do tempo, o objetivo da paraense é tratar da vocação pela fé. No trabalho, busca demonstrar também suas habilidades vocais e a motivação de quem procura rumar para novos horizontes em sua trajetória.

A música "Vocação Orionita", que também integra o lançamento, é uma canção de melodia leve, de acordo com a cantora, que celebra a fé de São Luís Orione e seus fiéis seguidores, e demonstra também a prática de Caroline em dedicar parte de seu tempo para a composição. “Eu faço as melodias e letras à capela e, em geral, tenho parceiros que me ajudam com a harmonia”, explica seu método.

Com a habilidosa produção de Nicobates e Otávio Silva, essas faixas ganham ainda mais profundidade nos arranjos, transmitindo mensagens espirituais emocionadas que “certamente vão encantar toda a comunidade católica e cristã em geral”, acredita Caroline.

O lançamento é fruto de mais uma colaboração entre o selo Uka Uka Records e o Coletivo Outros Nativos, dentro do Projeto Incubadora, que é, por sua vez, uma a realização em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da UFPA por meio do Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão (Nitae), coordenado pela Prof. Dra. Maria Ataide Malcher. O single foi financiado com emenda parlamentar do então deputado federal Edmilson Rodrigues.