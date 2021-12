Cantor Toni Soares faz lançamento de novo CD com show em Bragança

O cantor paraense Toni Soares apresenta hoje direto da igreja de São Benedito, em Bragança, seu mais novo show “O Chamado dos Tambores”. O projeto, que foi selecionado pelo edital de música Lei Aldir Blanc Pará, dá nome ao novo CD do cantor. O show será realizado a partir das 20h com entrada franca e contará com todos os protocolos de segurança da covid-19.

Segundo Toni, “esse projeto foi concebido no período da pandemia de uma forma muito particular pois foi gravado inteiro em Bragança. Devido às limitações do período pandêmico, eu não consegui gravar em Belém. Começamos a gravar em junho e concluímos em novembro e eu não poderia estar mais feliz com o resultado”, declarou o cantor.

Toni explica que o trabalho inicialmente seria um EP com sete faixas. “Esse trabalho era para ser um EP com sete músicas, mas como eu recebi muito material resolvi duplicar. Deixei de fazer um EP e fiz um CD completo de 14 músicas. O show de lançamento será dentro da igreja de São Benedito porque não teria lugar mais simbólico. Vamos seguir todos os protocolos de segurança contra a covid-19. Esse show também vai marcar o lançamento do meu CD em todas as plataformas digitais a partir de meio dia”, avisou.

O nome do CD veio do chamado que Toni Soares fez para músicos e amigos. “Eu não queria cantar sozinho, afinal era um momento difícil. E ficou um projeto lindo porque estimula nossa vontade de continuar a viver. E meu sentimento era de compartilhar aquilo que eu estava sentindo com outros músicos, outros amigos. Então fiz um chamado para que eu recebesse letras de músicas para gravar, mas não imaginava a grande quantidade que eu receberia. Fiquei muito surpreso com o depoimento dos letristas que participaram, senti um carinho enorme e reconhecimento no meu trabalho por parte de todos eles”, celebrou o cantor.

Agende-se

Show de lançamento do CD “O Chamado dos Tambores”

Data: 11/12

Hora: 20h

Local: Igreja de São Benedito (Bragança/Pará)

Entrada gratuita