Cantor sertanejo Diogo Oliveira lança 'Mãezinha do Céu' em homenagem ao Círio de Nazaré

O cantor sertanejo paraense Diogo Oliveira apresenta sua primeira música autoral dedicada ao Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil e referência da cultura paraense. A canção “Mãezinha do Céu” será lançada junto com o clipe oficial no YouTube no dia 3 de outubro. A partir de 10 de outubro, a faixa estará disponível em todas as plataformas digitais de música.

Com melodia envolvente e letra que mistura fé, tradição e emoção, a música chega para celebrar a devoção mariana e reforçar a ligação cultural do povo paraense. “É um presente que preparei com muito carinho para Nossa Senhora de Nazaré e para todos os devotos que vivem a emoção do Círio”, afirma Diogo Oliveira.

O cantor revelou que a ideia inicial para a canção surgiu de uma poesia enviada por uma vizinha, dona Helena. “A poesia já era linda e tocante. Quando recebi, pensei imediatamente em transformá-la em melodia. Fiz algumas alterações na letra para que se encaixasse nos versos, mas ainda faltava algo. Pedi ajuda ao meu amigo, cantor e compositor Guto Risuenho, que me ajudou a finalizar a música com chave de ouro”, contou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Espetáculo Maria Vem reúne grandes vozes da Amazônia no Círio de Nazaré 2025]]

Diogo Oliveira explica que a música nasceu da vontade de expressar a fé e a devoção que carrega desde a infância. “A devoção por Nossa Senhora é uma herança passada de geração em geração na minha família. O Círio sempre fez parte da minha vida, desde que acompanhava a Procissão das Crianças até a vida adulta, indo na corda. Na música, tentei transmitir essa conexão especial que sinto com a santa”, detalha.

Primeira música autoral dedicada ao Círio

Embora já tenha mais de 50 composições em sua carreira, algumas disponíveis em plataformas digitais, “Mãezinha do Céu” é a primeira dedicada à padroeira de Belém. O maior desafio, segundo o artista, foi criar algo totalmente diferente do que já havia feito, trazendo leveza nas rimas e emoção verdadeira. “Quis traduzir em música a fé e a devoção que sinto. Espero que cada pessoa que ouvir receba essa mesma energia de gratidão e esperança”, afirma Diogo.

O clipe oficial da música combina cenas da gravação em estúdio com imagens aéreas da Basílica de Nazaré e do Círio, mostrando a relação entre fé, tradição e música. “Quis que o público sentisse a emoção da devoção ao mesmo tempo em que aprecia a música”, disse o cantor.

Carreira e identidade musical

Ao longo de 9 anos de carreira, Diogo Oliveira se consolidou como cantor e compositor de música sertaneja paraense. Mesmo dedicando uma canção religiosa, o artista manteve elementos de sua identidade sertaneja nos arranjos, mostrando que a cultura paraense está presente em suas produções. “A cultura paraense corre em minhas veias e faz parte de tudo que eu faço. ‘Mãezinha do Céu’ é uma mistura de fé com minha identidade musical, que é sertaneja”, comentou.

Ele também revelou planos para novos projetos musicais: “Em uma próxima oportunidade estarei lançando novas músicas e projetos. Minha ideia é continuar homenageando a cultura e a fé do povo paraense através da música”.

Experiência e emoção no lançamento

Diogo Oliveira espera que a música toque os corações e se transforme em uma espécie de oração cantada. “Eu espero que cada pessoa que ouvir ‘Mãezinha do Céu’ consiga sentir o que eu senti ao escrevê-la: fé, gratidão e amor. Se a letra ou a melodia conseguirem tocar o coração de alguém, já me sentirei realizado”, destaca.

A canção chega em um momento de grande celebração do Círio de Nazaré, evento que reúne milhares de fiéis e turistas e movimenta a cidade de Belém com fé, música e cultura. “É uma honra poder contribuir com minha música para essa manifestação tão importante para todos os paraenses e devotos de Nossa Senhora”, concluiu Diogo.