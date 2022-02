Cantor paraense Raylielson promete agitar o carnaval de Tomé-Açu

Conhecido por defender a bandeira do sertanejo, o cantor paraense Raylielson estará presente no carnaval da cidade de Tomé-Açu, no Pará. O artista se apresenta no domingo (27) para comandar o bloco "Expolsão Folia", que saíra da praça Japão, no centro da cidade.

Raylielson promete muita alegria e um repertório voltado par a folia. "Eu quero ir além do sertanejo, dos piseiros, quero levar minha galera à loucura. Vai ter muita música elétrica porque é isso que o momento nos pede", garantiu o cantor.

Raylielson começou sua carreira aos seis anos, no Município de Tailândia em pequenos bares no formato voz e violão, mas desde os nove anos de idade tem boa influências musicais partindo de seu avô materno, e outros membros da família. Já cantou em vários ambientes e municípios como Goianésia, Tailândia, Castanhal, Santa Maria e atualmente em Tomé-Açu, aonde reside.