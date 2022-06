Cantor paraense Rayli Vitor estreia na noite paraense neste final de semana

O cantor paraense Rayli Vitor fará seu show de estreia na noite paraense no "Empório Belém", no domingo (19), a partir das 19h. "Há muito tempo venho sonhando em entrar no mercado musical da capital do estado com o intuito de dar um passo a mais na minha carreira como cantor. Agradeço a parceria com meu produtor Naldo Almeida", disse o cantor.

"Estamos programando para gravar meu primeiro DVD em Belém no mês de julho. Vamos regravar alguns sucessos nacionais, dentre eles do eterno Cristiano Araújo e a Rainha Marília Mendonça, mas claro, também iremos gravar músicas autorias de compositores nossos, e tudo será lindo, com produção e cenário profissional, para melhor presentiarmos nosso público querido", destacou.