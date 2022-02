Cantor paraense Denilson Cunha lança novo single

O cantor paraense Denilson Cunha, conhecido como "O cafajeste apaixonado do Brasil" vem sendo destaque na música paraense e lança seu novo single "Quando me apaixono", em todas as plataformas digitais de música. Natural de Belém, Denilson começou a carreira aos 15 anos de idade e ficou conhecido na sua região através da dublagem musical dos Mamonas Assassinas.

"Em 2021, lançei o meu primeiro álbum completo e estou preparando muitas novidades para esse ano, focado no trabalho e levando o piseiro do nosso estado para muitos lugares do Brasil", afirmou o artista paraense.

Para o cantor, a música traz um trabalho social muito importante. "Principalmente nesse período de pandemia, é uma forma de entretenimento para que as pessoas possam se sentir mais leve e dentro daquele ambiente de diversão que temos nas festas presenciais. A música é universal", destacou.

Denilson