Cantor Netinho se pronuncia após diagnóstico de câncer; veja

O cantor Netinho usou suas redes sociais na noite desta terça-feira (25) para agradecer as mensagens de solidariedade que tem recebido desde que revelou um diagnóstico de câncer no sistema linfático. Em seu comunicado, o artista demonstrou gratidão pelo carinho dos fãs e amigos, além de reforçar sua força diante do tratamento.

Aos 58 anos, o cantor baiano foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após relatar fortes dores nas costas e dificuldade para andar. Após receber alta em 21 de março, segue em tratamento sob a supervisão da médica Glória Bonfim.

Por conta da internação, Netinho cancelou todas as apresentações que estavam previstas para o Carnaval de 2025. No entanto, antes mesmo do diagnóstico, ele já havia anunciado que não participaria da folia em Salvador, alegando que a festa estava "infestada por músicas estranhas".

Essa não é a primeira vez que o artista enfrenta graves problemas de saúde. Em 2013, ele sofreu complicações hepáticas severas, passou por três cirurgias no cérebro e, atualmente, utiliza uma válvula cerebral.