Cantor e compositor paraense mostra single autoral em show

O medo da solidão e do amor não correspondido são os temas centrais do novo single autoral do cantor e compositor paraense Caio Cansanção. Lançado nas mídias sociais, em setembro de 2020, “Everywhere You Go” marca um recomeço na carreira do artista de 27 anos e natural de Belém. “Início de carreira é sempre conturbada, ainda mais por conta da pandemia. Porém, com profissionais como Guál Dídimo e Vinicius Fleury, esse processo se torna mais fácil”, destaca Caio. “Como a pandemia tem forçado as pessoas a ficarem em casa, consegui mais tempo para compor novas músicas para um futuro EP”.

Com direção de Guál Dídimo e produção de Flemi Filmes e Folhetim Produções Culturais, o videoclipe de “Everywhere You Go” foi gravado no bar Bricks, em Belém, e conta com a participação dos atores Wagner Ratis, Luana Oliveira e Tainah Leite. “É a minha primeira experiência gravando um videoclipe”, conta Luana. “O convite veio através do diretor Guál Dídimo, com quem trabalhei no espetáculo ‘As Bruxas de Salém’, em 2019. O audiovisual exige outra sensibilidade do ator, é um exercício fascinante. Com a pandemia e o fechamento dos teatros fiquei sem poder trabalhar, então participar desse projeto foi muito importante para mim. É poder voltar ao ofício que tanto amo”.

Para celebrar o lançamento presencial do videoclipe, Caio Cansanção realiza pocket show de voz e violão no Bar Groove, no sábado, 27, às 20h. A entrada é franca, com ingressos disponíveis a partir das 21h.

MÚSICA AUTORAL

Com influências de rock e pop rock setentistas e oitentistas, Caio Cansanção possui um trabalho autoral marcante e que explora os sentimentos humanos através de suas canções e musicalidade, com bons solos de guitarra. “Há muitos dramas na vida de um músico apaixonado por um tempo que não viveu, há sempre um muro nos movendo para caminhos mais modernos que sempre colidem com nossas raízes e paixões”, conta o artista, que gravou o seu mais novo trabalho no estúdio do produtor musical Marcel Barreto, sob o selo Budokaos Records, ainda antes da pandemia.

O videoclipe de “Everywhere You Go” conta com edição, fotografia e captação de Vinicius Fleury, além de assistência técnica de Tiago Fleury. A direção geral e o roteiro são de Guál Dídimo. A produção é uma parceria entre Flemi Filmes e Folhetim Produções Culturais.

SERVIÇO

Pocket show de lançamento de “Everywhere You Go”, de Caio Cansanção. Sábado, 27, às 20h, no Bar Groove (Rua Boaventura da Silva, 1671). Entrada franca até as 21h, com venda de ingressos disponíveis a R$ 10.