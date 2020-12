Cantor comemora recuperação da covid-19 aglomerando 500 pessoas em boate

O cantor estadunidense Trey Songz promoveu uma festa para mais de 500 pessoas na boate Aftermath, em Ohio, na noite do último sábado (5), pouco mais de um mês depois de se recuperar da covid-19. Segundo as autoridades, os convidados do evento não usavam máscaras, não respeitavam distanciamento social e compartilhavam drinks.

O local foi fechado pelos seguranças por volta das 21h após observarem as violações. O Promotor-Geral de Ohio vai decidir qual será a punição para o estabelecimento, que pode ir de multas até a suspensão do funcionamento da boate.

Trey Songz é dono de hits como "Bottoms Up" e "Circles". No final de outubro, ele contraiu o novo coronavírus e disse que o seu avô morreu, no começo do ano, em decorrência de complicações da doença.

"Eu vou levar isso a sério, não vou sair de casa até ver um teste negativo", disse ele em vídeo nas redes sociais ao anunciar o diagnóstico. "Mas eu sempre levei isso a sério. Se você entrar em contato com a covid-19, faça o mesmo. Não seja como o presidente [Donald Trump]".