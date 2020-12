Candidato com sintoma de Covid poderá pedir reaplicação da prova do Enem

O candidato que estiver com Covid-19 ou qualquer doença infecto-contagiosa durante os dias de realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 poderá fazer a prova nos dias de reaplicação, 23 e 24 de fevereiro de 2021. Para isto, basta comunicar a sua condição por meio da Página do Participante antes da aplicação do Enem.

Listam-se como doenças infectocontagiosas, nesse caso, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e a Covid-19.

Os participantes que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame e, além de registrar o ocorrido na Página do Participante, deverão entrar em contato com a Central de Atendimento do Inep (0800 616161) para relatar a condição, a fim de agilizar a análise do laudo.

O inscrito que for pedir a reaplicação da prova deverá inserir, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença. As provas do Enem serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).