Canções de Nana ganham novo tom na voz de Alice Caymmi em show na Caixa Cultural Belém

Em 1º de maio próximo, vai completar um ano do falecimento da cantora e compositora Nana Caymmi (29 de abril de 1941 – 1º de maio de 2025), aos 84 anos, uma das grandes vozes do Brasil de todos os tempos. Nana traduzia toda a emoção de composições de autores variados, numa entrega total nos álbuns e no palco. Entrega essa também verificada na sobrinha dela, a cantora e compositora Alice Caymmi, que traz para o público paraense o show “Para minha tia Nana”, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, na Caixa Cultural Belém, no Porto Futuro II. Então, o público de Belém vai poder assistir ao espetáculo que reúne uma série de canções imortalizadas por Nana em interpretações de Alice, pensadas exclusivamente para homenagear a tia, filha do compositor Dorival Caymmi e irmã de Dori e Danilo Caymmi (pai de Alice).

Dessa forma, quem conviveu de perto por décadas com o talento de Nana Caymmi vai poder relembrar grandes sucessos dessa artista, e quem não conhece o legado de Nana terá a oportunidade de ouvir canções envolventes falando, em grande parte, do amor, na voz forte de Alice. Como Nana concretizou interpretações marcantes para cada canção que gravou, fazer um show com as músicas cantadas por ela é um grande desafio. Mas, Alice Caymmi topou a empreitada e desde 2018 o show ganhou os palcos.

Uma pena que Nana não pôde conferi-lo. “Ela não estava mais saindo de casa naquela época. Então, não tinha nem como. O que ela fez foi me telefonar, me perguntar sobre, eu descrevi o show do início ao fim e ela adorou, agradeceu, foi muito querida, foi muito linda comigo”, conta Alice.

A cantora declara estar muito feliz e ansiosa para rever Belém, ainda mais com o fato de que vai permanecer por quatro dias na capital paraense. ““É realmente um lugar que eu amo de paixão. Eu adoro Belém. Que bom, que bom que vai ter esse tempinho a mais também, né, esses quatro dias”, diz.

Ela adianta que diferentemente do show que estreou em 2018 o espetáculo ganhou um novo repertório focado na trajetória de Nana, inclusive, com músicas a mais. “. Eu conto um pouco o que eu conhecia dela, as coisas que eu sabia, é, as coisas que eu vivi ao lado dela, eu aprovei para falar um pouco nesse show também, sobre a minha convivência com ela, sobre a pessoa que ela foi”, detalha Alice.

Intensidade

“Para minha tia Nana” é um trabalho de voz e piano, ou seja, Alice Caymmi e o pianista Edu Farias, que substitui Francisco Eiras. “ É muito o meu encontro com o pianista. A trajetória da minha tia é marcada com grandes encontros com grandes pianistas como Cesar Camargo Mariano, João Donato, Wagner Tiso e Ivan Lins. Esses autores que tocavam e tocam piano, esses grandes músico, tinham encontros brilhantes com a minha tia, porque ela funcionava muito em bem dessa forma. A mesma coisa acontece nesse show. Ele é muito o encontro entre eu e o músico e a maneira como as nossas duas linguagens se encontram, se complementam”.

“O Edu (Eduardo Farias) é muito virtuoso, ele é um pianista muito virtuoso, mas ao mesmo tempo com uma visão muito moderna, que complementa muito as coisas que eu gosto de fazer também, a minha maneira de cantar”, ressalta Alice. No repertório do show foi incluída a canção “Seus Olhos”, primeira música gravada por Alice Caymmi, aos 12 anos de idade, no disco “Desejo”, em dueto com Nana, em 2001.

Para essa homenagem a Nana Caymmi, Alice mudou sua performance no palco, isto é, mergulhou no universo denso da tia, deixando de lado todo o seu lado imagético e cênico como observado em outros trabalhos. “ Eu estou num momento muito sóbrio assim da minha carreira, de uma sobriedade, uma coisa mais simples, né?. Eu quis trazer uma coisa renascentista para o figurino, clássica, bonita, Uma beleza natural”.

“Eu quis trazer uma simplicidade para esse show, porque a minha minha tia, era uma mulher muito simples, ela não era de trazer muita teatralidade para coisa. Eu trouxe a minha teatralidade dessa forma, de uma maneira mais clássica. O figurino é bem dramático, ele é bem grande, ele tem uma calda assim, é bem bonito. Eu prezo dentro da minha teatralidade por uma coisa mais sutil”, ressalta Alice.

“Resposta ao Tempo” (Cristóvão Bastos e Aldir Blanc) é a grande canção da carreira de Nana “e diz muito a respeito da pessoa que ela era, como diz Alice. Sem dúvida, essa música está no repertório de “Para Minha Tia Nana”.

Nana sensibilizou o público com interpretações de sucessos como “Beijo Partido”, “Só Louco”, “Clube da Esquina nº2”, “Cais”, “Se Queres Saber”, “Sabe de Mim” “Suave Veneno”, “Quando o Amor Acontece”, “Lembra de Mim”. “Não se esqueça de mim” e “Desenredo”. No show, além dos sucessos da tia Nana, Alice tem cantado canções de Erykah Badu e Amy Winehouse (1983 – 2011), Out of my mind, just in time (2010) e Love is a loosing game (2006)

“A visão dela sobre o amor era muito impressionante. É muito romântica, ao mesmo tempo muito gótica, soturna, era uma visão bastante sombria. Não tinha uma coisa muito solar. Falava sobre as sombras do amor e do amor romântico e das possibilidades e impossibilidade do amor. Eu acho que ela falava muito sobre a dor disso, da impossibilidade”, destaca Alice, ao abordar o aspecto dramatúrgico da obra de Nana Caymmi. Agora, o público em Belém vai poder conferir a arte de Nana e Alice ao vivo, contemplando uma parte expressiva do universo artístico da Família Caymmi, autora de grandes pérolas da música brasileira.

O espetáculo ainda passará pelas unidades da CAIXA Cultural em Recife, Brasília, São Paulo e Fortaleza, por meio do edital de patrocínio cultural.

Serviço:

‘Para minha tia Nana’

com a cantora e compositora Alice Caymmi

Local: Caixa Cultural Belém

Endereço: Avenida Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Reduto (Porto Futuro II), Belém

Horários:

27/02 (sexta-feira) às 19h (sessão com acessibilidade em Libras)

28/02 (sábado) às 16h e às 19h

01/03 (domingo) às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei

Venda de ingressos pelo site da Caixa Cultural, ou presencialmente no espaço da Caixa Cultural Belém, das 13h às 19h

Classificação: 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: Site da CAIXA Cultural e Instagram @caixaculturalbelem