Cultura

​Canção inédita de Marília Mendonça é aposta para o Carnaval; saiba mais

A música levará​ a sofrência característica da cantora para um dos períodos mais animados do país

O Liberal
fonte

​Marília Mendonça leva sofrência para o Carnaval com lançamento póstumo inédito. (Reprodução)

A voz da eterna rainha da sofrência volta a emocionar o público em um novo lançamento póstumo. N​esta quinta-feira (15​), às 21h, chega às plataformas digitais a canção inédita “Você Me Fez Odiar o Carnaval”, mais um dos chamados “manuscritos” deixados por Marília Mendonça.

Em vida, a artista gravou diversas guias​, registros simples utilizados por compositores para apresentar suas músicas​, que agora servem de base para lançamentos oficiais. É desse material que surge a nova faixa, preservando integralmente a interpretação original de Marília.

A música levará​ a sofrência característica da cantora para um dos períodos mais animados do país: o Carnaval. O contraste entre a festa popular e a dor do término dá o tom da canção, como mostra o refrão: “Você me fez odiar o Carnaval, vou sair nem a pau, Brasil feliz e eu mal”.

“Você Me Fez Odiar o Carnaval” foi escrita por Marília Mendonça, Matheus Tutz, João Gustavo Dias e Dom Vittor. Em outubro de 2021, a própria cantora já havia comentado nas redes sociais sobre a faixa, dando um spoiler do que os fãs poderiam esperar: uma mistura de romantismo, axé e brega em uma única música.

Vale destacar que todos os lançamentos oficiais de Marília Mendonça utilizam exclusivamente sua voz original, sem qualquer uso de inteligência artificial. A preservação da essência, da identidade e da interpretação única da artista segue sendo um princípio inegociável.​

