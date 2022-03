Isabella Scherer, Campeã do Masterchef, está grávida: 'Muito feliz'

Nesta sexta-feira, 25, Isabella Scherer, campeã do Masterchef, anunciou em suas redes sociais que está grávida. O bebê é fruto do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, com quem a atriz namora há mais de um ano.

“Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só boraaaaa!”, escreveu.

Ela ainda disse que descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo de 2021 após alguns testes. No começo, sentiu enjoo e percebeu estar acordando “esquisita”. Ela diz que primeiro ficou em choque, mas logo vibrou com a nova fase.

