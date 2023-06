Camila Loures é condenada a pagar R$ 25 mil a motorista de Uber exposto, diz colunista

A colunista Fábia Oliveira publicou hoje (1) no Metropoles que a briga entre a influenciadora Camila Loures e o motorista de Uber Marcos Ki Suk ganhou mais um capítulo. No mês de abril, a Justiça condenou a youtuber a pagar R$ 25 mil ao autônomo por danos morais.

No ano passado, Loures foi expulsa de um carro por aplicativo durante uma viagem e a famosa da internet usou os stories do Instagram para compartilhar toda a confusão com os seguidores. Visivelmente abalada e chorando, ela revelou os detalhes do ocorrido, que teria tido início por conta de um pedido feito pela influencer ao motorista: que ele fechasse o vidro do veículo. Entretanto, ao falar do caso, ela publicou a foto do perfil do trabalhador.

Para o juiz do caso, o vídeo postado teria, sim, exposto o homem, além de ter utilizado a imagem de Marcos Ki Suk sem consentimento, afirma a colunista.

Insatisfeita com a sentença, Camila já apresentou um recurso na Justiça. Em sua defesa, a influenciadora voltou a justificar que o episódio ocorreu no dia considerado o mais frio do ano.

Sobre a fotografia do motorista divulgada, ela defende que não é possível identificá-lo.

Relembre o caso

“Gente, eu simplesmente entrei no Uber... Nunca passei por isso, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber e pedi para o motorista fechar o vidro, ele disse que eram protocolos da covid. Pedi para ele fechar um pouco mais. Ele disse: ‘Vou parar aqui e você pede outro carro’, eu falei: ‘Não moço, está tranquilo então’. Ele parou o carro e eu falei que poderia continuar, ele parou e falou para a gente descer do carro”, contou Camila Loures após ser expulsa do carro de aplicativo.

O relato da influencer continua. "Ele parou, eu pedi por favor e ele disse: 'Desça do meu carro agora e peça outro'. Fiquei desesperada, no meio de uma avenida em São Paulo. Uma saga pedindo outro. Eu só pedi para ele fechar o vidro porque estava ventando na minha cara e ele pediu para eu descer", contou aos prantos.

Pouco depois, Camila Loures atualizou os seguidores e informou que entrou em contato com a empresa responsável pela corrida. "Já estou resolvendo tudo aqui com a Uber, galera. Foi um desabafo pois é muito chato passar por essa situação, espero que ninguém passe por isso. Obrigado a todos que se colocaram no meu lugar", finalizou.